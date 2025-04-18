Yemek Kartı Kullananlar Dikkat! Limit Uygulaması Var!

YEMEK KARTLARINDA YENİ MARKET LİMİTİ

Milyonlarca çalışan, iş yerleri tarafından sağlanan yemek kartlarını kullanıyor. Ancak bazı kullanıcılar bu kartları günlük yemek harcamalarında değil, market alışverişlerinde de değerlendirmekte. Yemek kartlarının market harcamalarında kullanılmasına ilişkin yeni bir limit uygulaması getirilmiş durumda.

MARKET ALIŞVERİŞİ LİMİTİ 3 BİN 476 TL OLDU

Yemek kartlarıyla market alışverişi yapıldığında belli bir limit aşılırsa, işlem gerçekleştirilemiyor. Peki, bu limit ne kadar? İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere ile Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yemek kartlarının marketlerde belirli bir kısmının kullanılmasına dair mevzuata vurgu yapıyorlar. Güzeldere, “Yemek kartlarının günlük market kullanım limiti 158 TL’dir. Ay boyunca 22 iş gününe çarptığımızda bu miktar toplamda 3 bin 476 TL yapar. Bu miktar bir ay içerisinde marketlerde harcanabilir.” diyerek durumu özetliyor.

LİMİTİ PEYDERPE YADA TEK SEFERDE KULLANMA İMKANI

Yemek kartı sahibi bireyler bu limiti birkaç seferde harcayabilir mi? Ağaoğlu, konuyla ilgili olarak şunları ifade ediyor: “Kanunda belirtiliyor ki çalışanın öğle yemeği fiyatı önceki yıl 187 TL iken bu yıl 264 TL’ye yükseldi. Burada belirtilen 158 TL ile vatandaş market harcaması yapabilir. Bu limit genellikle 2-3 seferde kullanılsa da, istenirse tek seferde de kullanılabilir.”

MARKETTE YEMEK KARTI KULLANIMI VE DİKKAT GEREKTİREN NOKTALAR

İş yerleri tarafından verilen yemek kartları, marketlerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde geçerlilik kazanıyor. Ağaoğlu, alışverişlerde mağdur olmamak için limitin dikkatlice göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çiziyor: “İşverene günlük 264 TL yemek parası tahsis edilmiş fakat Vergi Usul Kanunu’na göre bu miktarın sadece 158 TL’si gider olarak kabul ediliyor. Suistimalleri önlemek amacıyla işverenler, yemek yardımı yaptığı sürede belirli bir sınır koymak zorundadır. Eğer işveren günde 500 TL yemek yardımı veriyor derse, bunun yalnızca 158 TL’sini gider olarak gösterip, geri kalanı vergi ziyanını giderebilir. Bu nedenle yemek kartına sahip tüketiciler, alışverişlerini daha dikkatli gerçekleştirmelidir. Kasada sorun yaşamamak için hesaplarının yemek kartlarının bakiyesini aşmadığından emin olmalıdırlar.”