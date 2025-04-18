Yemek Kartı Market Limitine Dikkat!

YEMEK KARTLARINDA YENİ LİMİT UYGULAMASI

Milyonlarca çalışan, iş yerlerinden temin edilen yemek kartlarını aktif bir şekilde kullanıyor. Ancak, bazı kullanıcılar bu kartları günlük yemek harcamalarının dışında, market alışverişlerinde de kullanabiliyor. Yemek kartlarının marketlerde kullanılmasına yönelikse yeni bir limit belirlendi.

MARKET ALIŞVERİŞİ İÇİN BELİRLENEN LİMİT

Yemek kartları ile market alışverişi yapıldığında, belirli bir tutar aşıldığında ödeme gerçekleştirilemiyor. Peki, yemek kartı üzerinden yapılan market alışverişlerinde söz konusu limit ne kadara çıkarıldı? Limit dışına çıkmak istemeyen kullanıcılar ne gibi önlemler almalı?

Yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılabileceği limit 3 bin 476 TL olarak belirlendi. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere ve Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılmasına ilişkin bir mevzuat var. Yemek kartlarının belli bir kısmının market alışverişlerinde kullanılması noktasında bir düzenleme oldu. İşveren kartı çalışan arkadaşımıza verdiği zaman bu kartların asıl amacı yerinde tüketim sektöründe kullanılmasıdır. Ama marketlerde ciddi bir kullanımı var” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, günlük kullanıma yönelik limitin 158 TL olduğuna da dikkat çekildi. Bu rakamın 22 iş günü ile çarpıldığında toplamda 3 bin 476 TL’ye ulaştığı ifade edildi.

LİMİTİ BİRKAÇ SEFERDE KULLANMA İMKANI

Yemek kartı sahipleri, belirlenen bu limiti birden fazla alışverişte harcayabilir mi? Ağaoğlu, “Kanunda diyor ki çalışanın bir öğle yemeği fiyatı ne kadar, geçen sene 187 TL’ydi bu sene ise 264 TL’ye çıkarıldı. Bu 158 TL ile vatandaş isterse marketlerde harcama yapabilir” açıklamasını yaptı. Yemek kartları bu limita tek seferde veya birkaç seferde harcanabiliyor.

YEMEK KARTLARININ GEÇERLİLİĞİ

İş yerleri tarafından sunulan yemek kartları, marketlerde geçerli anlaşmalara sahip. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu ise, alışveriş esnasında limitin dikkate alınması gerektiğini vurgulayıp, “İşverene günlük 264 TL yemek parası tahsis edilmiş ama Vergi Usul Kanunu’na göre bunun 158 TL’si gider olarak kabul ediliyor. Burada suistimali önlemek işverenlerin personele ‘yemek yardımı yapıyorum’ diye sigorta priminden, vergiden muaf olan kısmını önlemek için böyle bir sınır getirilmiş” dedi. Ayrıca, yemek kartı sahiplerine de alışveriş yaparken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. “Kasada mağdur olmamak için hesaplarının yemek kartlarının bakiye tutarını aşmayacak şekilde ayarlamalıdırlar” şeklinde uyarıda bulundu.