Yemek Kartı Yardımları SGK Prim Muafiyeti

YEMEK KARTI SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTU

Milyonlarca çalışanın yakından ilgilendiği yemek kartı sorunu netlik kazandı. Yemek Kartı Hizmetleri Derneği, yemek kartı yardımlarının SGK primine tabi olup olmadığına dair uzun süre devam eden hukuki sürecin sonuçlandığını duyurdu. Dernek tarafından yapılan açıklamada, Danıştay’ın verdiği kararın, iş dünyasında uzun yıllardır uygulanan ve çalışanların sosyal hakları açısından büyük önem taşıyan bir sistemi onayladığı vurgulandı.

SGK PRİMİNDEN MUAFİYET HAYATA GEÇİYOR

Açıklamaya göre, işverenler artık çalışanlarına sunduğu yemek kartı yardımlarında SGK priminden muaf olacak. Açıklamada, “Karar, iş dünyasında yıllardır uygulanan ve çalışanların sosyal hakları açısından büyük önem taşıyan bir sistemin, yüksek yargı tarafından açık bir şekilde onaylandığını gösteriyor. Karar neticesinde çalışanlar bu sosyal haktan kesintisiz şekilde faydalanmaya devam edecek,” ifadeleri yer aldı. Özetle, Danıştay’ın bu olumlu kararı, yemek yardımları konusundaki yerleşik uygulamanın hukuk zeminde teyit edilmesi anlamına geliyor. Böylece, hem çalışanlar hem de işverenler için yıllar süren bir hakkın korunması sağlandı.

YEMEK KARTI KULLANIMI DA GÖZDEN GEÇİRDİ

Açıklamada, uzaktan ya da hibrit çalışma gibi yeni istihdam biçimlerinin yaygınlaşmasının, yemek yardımlarında daha esnek ve kapsayıcı çözümler gerektirdiği belirtildi. Her kesimden çalışanın beslenme ihtiyacını karşılamak ve esnek alternatifler sunmak, yemek kartı uygulamasını pratik bir çözüm haline getirdi. Danıştay, aldığı kararla çalışma hayatının günümüzdeki koşullarını dikkate alarak, yemek kartlarının mevcut kullanım alanlarında ayni yemek ve beslenme yardımı niteliğini koruduğunu, kartların kapalı devre çalışma yapısı ve faturalı bir hizmet olmasının yemek hizmeti ile birlikte market ve benzeri diğer gıda işletmelerinde de kullanılmasının yardımın ayni niteliğini etkilemediğini açıkladı. Bu bağlamda, sigorta priminden tamamen muaf tutulacağı da netleşti.

YÜKSEK YEMEK YARDIMLARININ ÖNÜ AÇILIYOR

Açıklamada, bu kararın işverenlerin çalışanlarına sağladıkları yemek kartı yardımlarının sigorta primine tabi tutulmayacağını gösterdiği belirtildi. Bu durumda işverenin prim ödemeden çalışanına yemek desteği sunmaya devam edeceği ve çalışana daha yüksek tutarlarda yemek yardımı yapılabilmesinin önündeki maliyet engelinin ortadan kalkacağı bildirildi. Yemek kartlarının, yalnızca işveren ve çalışanlar için değil; lokanta, restoran, kafe, market ve büfe gibi birçok esnaf ve gıda işletmesi için de doğrudan ekonomik fayda sağladığı kaydedildi. Kararın, sosyal yardımları korumasının yanı sıra bu sektörlerdeki ekonomik canlılığı da destekleyeceği vurgulandı. Sonuç olarak, bu karar yalnızca hukuki bir sonuç değil, aynı zamanda işveren, çalışan ve yeme-içme sektörü için sürdürülebilir bir sosyal yardım modelinin teminatı olarak değerlendirildi.

EKONOMİK ETKİLERİ OLACAK

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade, Danıştay’ın kararının iş dünyasında yerleşik uygulamayı hukuki güvence altına alması ve çalışanların sosyal haklarını koruması açısından sevindirici olduğunu ifade etti. Yemek kartlarının çağın değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayan ve milyonlarca çalışanın beslenme hakkını güvence altına alan modern bir çözüm olduğunu kaydeden Piyade, şu değerlendirmeleri yaptı: “Bu gelişmeyle işverenlerimizin yemek desteğini sürdürme konusundaki motivasyonu artacak, çalışanlarımız da bu destekten kesintisiz yararlanmaya devam edecek. Ayrıca, yeme-içme sektörünün canlanmasına da katkı sağlayacak bu karar, ekonominin birçok noktasına olumlu yansıyacaktır. Sistemin yasal güvenceye kavuşmasını memnuniyetle karşılıyor ve kararın çalışma hayatında sosyal hakların daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.”