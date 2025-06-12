Yemek Kartları Marketlerde Geçerli Mi?

DANISTAY’IN YEMEK KARTLARI İLE İLGİLİ KARARI

Danıştay, yemek kartlarının kullanım alanları ve prime esas kazanç üzerindeki belirsizlikleri ortadan kaldıracak önemli bir karara imza atmış durumda. Bu karara göre, işverenin çalışanına verdiği yemek kartı, çek ya da kupon, lokanta, restoran, market ve büfelerde kullanılabilirse ayni yardım olarak kabul edilecek ve sigorta prim hesaplamalarına dahil edilmeyecek.

YEMEK KARTLARININ KULLANIM ALANLARI GENİŞLİYOR

Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın aktardığı gibi, Danıştay’ın kararı ile yemek kartlarının kullanım alanları geniş bir perspektifle ele alındı. Kurul, “Beslenme, yalnızca lokanta ile sınırlı değildir; market ve büfelerden alınan besinlerle de karşılanabilir” sözleriyle, beslenme ihtiyacını karşılayan her yerde yemek kartlarının geçerli olabileceğini vurguladı.

Ayni YARDIM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK

Kararda ayrıca, yemek kartındaki bakiyenin nakit olarak çekilemeyeceği ve nakit gibi her alanda kullanılamayacağı belirtildi. Bu sebepten ötürü, yemek kartı ödemelerinin ayni yemek yardımı kapsamında değerlendirileceği ifade edildi. Böylelikle, yemek kartları ile gerçekleştirilen ödemeler nakdi ödeme olarak sayılmayacak ve prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Öncesinde SGK, yayınladığı genelgede yemek kartlarının yalnızca beslenme amacıyla kullanılmasının prim dışı tutulacağını belirtmişti. Danıştay kararı, bu genelge ile uyumlu olarak marketlerde de geçerli olduğunu ve ayni yardım kapsamında olduğunu kabul etti.

MARKET KULLANIMI SERBEST DURUMDA

Sonuç olarak, çalışanlara sunulan yemek kartı, çek ya da kupon gibi ödemelerin tutarları, geçmişte olduğu gibi marketlerde kullanılmaya devam edecek. Bu harcamalar nakit ödeme olarak değerlendirilmeyecek ve dolayısıyla sigorta primine tabi tutulmayacak.