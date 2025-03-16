Yemen’de ABD ve İngiltere Saldırıları: 31 Ölü

HUSİLER, HAVA SALDIRILARINDAN CİDDİ KAYIP YAŞADIĞINI DUYURDU

Yemen’de, İran destekli Husi grubu ABD ve Birleşik Krallık’ın başkent Sana ile kuzeydeki Sada kentine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında önemli kayıplar yaşandığını bildirdi. Husilere bağlı sözde Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi’nin vermiş olduğu bilgiye göre, saldırılarda çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 31 kişi yaşamını yitirdi, 101 kişi ise yaralandı. Arama kurtarma çalışmalarının hâlâ sürdüğü ifade ediliyor.

SALDIRILARIN ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNU VURGULADI

Asbahi, yazılı bir açıklamada, gerçekleştirilen saldırıların tüm uluslararası hukuk ve sözleşmelere karşı olduğunu belirtti. “Bu, tam teşekküllü bir savaş suçu” diyen sözcü, sivil halkın hedef alınmasını kınadığını vurguladı. Önceden yaptığı bir açıklamada ise 24 kişinin öldüğünü ve 23 kişinin de yaralandığını duyurmuş, bu saldırıları da uluslararası yasalara aykırı bir ihlal olarak tanımlamıştı.

Husiler, 7 Mart tarihinde yaptıkları bir açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardım gönderilmesi konusunda 4 gün süre tanıdıklarını, aksi durumda İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını bildirmişti. Bu ültimatom, bölgedeki gerilimleri artıran unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor.

ABD BAŞKANI’DAN HUSİLERE KARŞI TALEP VAR

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı duyuruda, Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” talimatı verdiğini belirtti. Bu saldırıların, Husilerin İsrail’e yönelik tehditleri ve bölgedeki deniz güvenliğine yönelik faaliyetleri sonrasında gerçekleşeceği ifade ediliyor.

BÖLGEDEKİ ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Sana ve Sada’daki hava saldırıları, Yemen’de uzun süredir devam eden çatışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Husiler, İran’ın desteğiyle ülkede kontrolü sağlamışken, ABD ve İngiltere’nin bu tür operasyonları, bölgedeki gerilimi daha da artırıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, uluslararası toplumdan henüz resmî bir tepki gelmiyor.