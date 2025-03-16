Yemen’de Hava Saldırısı: 31 Ölü, 101 Yaralı

HUSİLERDEN HAVA SALDIRILARINA CEVAP

Yemen’de, İran destekli Husiler, ABD ve Birleşik Krallık’ın başkent Sana ile kuzeydeki Sada kentine yaptıkları hava saldırılarında büyük kayıplar yaşandığını bildirdi. Husilere bağlı sözde Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi’nin ilettiğine göre, bu saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 101 kişi yaralandı. Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi.

SAVUNMASIZ SİVİLLER HEDEFTE

Asbahi yaptığı yazılı açıklamada, saldırıların tüm uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı olduğunu belirtti. “Bu, tam teşekküllü bir savaş suçu” ifadesiyle sivillerin hedef alınmasını kınayan sözcü, daha önceki bir açıklamasında ise 24 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığını duyurmuş ve yeni saldırıları yine uluslararası yasalara karşı bir ihlal olarak tanımlamıştı.

Husiler, 7 Mart tarihinde yaptıkları açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yardım gönderimine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi halde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını dile getirdi. Bu ültimatomun, bölgedeki gerilimi artıran unsurlardan biri olduğu gözlemleniyor.

BÜYÜK SALDIRI TALEBİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” talimatı verdiğini duyurdu. Saldırıların, Husilerin İsrail’e yönelik tehditleri ve bölgedeki deniz güvenliğine yönelik eylemleri sonrası gerçekleştiği bilgisi veriliyor.

ÇATIŞMALAR SÜRKÜYOR

Sana ve Sada’daki hava saldırıları, Yemen’de devam eden uzun süredir çatışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Husiler, İran’ın desteğiyle ülkede kontrolü ellerinde tutarken, ABD ve Birleşik Krallık’ın bu tür operasyonları bölgede gerilimi artırıyor. Arama kurtarma çalışmalarının sürmesiyle birlikte, uluslararası toplumdan henüz resmi bir tepki gelmedi.