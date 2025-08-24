Yemen’deki Husiler, İsrail’i vurdu!

HUSİLER İSRAİL’İN SALDIRILARINI AÇIKLADI

Yemen’deki Husi milisleri, İsrail’in başkent Sana’ya saldırı düzenlediğini bildirmiş durumda. Bölgedeki yerel halk, Reuters’a yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen saldırıların başkanlık kompleksine yakın bir alanı ve füzelerin bulunduğu üsleri hedef aldığını belirtiyor.

İKİ ÖLÜ, BEŞ YARALI

Husilerin El-Masirah TV kanalı, saldırının ayrıntıları hakkında bilgi vermemekle birlikte, İsrail’in başkenti hedef aldığını ifade ediyor. Husi yetkilileri, bu saldırılar sonucunda iki kişinin hayatını kaybettiğini ve beş kişinin yaralandığını aktarıyor. Daha önceki haftalarda da, İsrail’in bölgedeki büyük bir elektrik santraline hava saldırısı düzenlediği biliniyor.