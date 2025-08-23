Yemen’den Füze, İsrail Saldırısı..

SİREN SESLERİ YÜKSELİYOR

Kanal 12 televizyonu, Yemen’den gönderilen bir füze nedeniyle Tel Aviv ve çevresindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığını aktarıyor. Habere göre, füzenin fırlatıldığının tespit edilmesi üzerine Ben Gurion Havalimanı’nın hava sahası kapatıldı. İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, söz konusu füzenin Yemen’den İsrail’in orta kısımlarına doğru fırlatıldığı ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellendiği ifade ediliyor. Ayrıca, “İsrail’in orta bölgelerine çeşitli yerlere füze parçalarının düştüğü” bilgisi verildi. İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzeye karşı verilen alarm sırasında sığınaklara koşan siviller arasında bazı kişilerin hafif şekilde yaralandığını belirtiyor. Yaralı sayısına dair net bir bilgi verilmedi.

HUSİLERİN HEDİFİ TEL AVİV

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, “İşgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesinde yer alan Lod (Ben Gurion) Havalimanı ‘Filistin 2’ hipersonik balistik füzesiyle hedef alındı.” ifadesini kullanıyor. Füze sistemlerinin İsrail savunma ağlarını aştığını belirten Seri, hedefe başarılı bir şekilde isabet ettiğini kaydediyor. Ayrıca, saldırıdan dolayı milyonlarca İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını ve havalimanındaki uçuşların askıya alındığını vurguluyor. Seri, iki insansız hava aracının da İsrail’de biri askeri diğeri stratejik olmak üzere iki noktayı hedef aldığını ve bu noktaların vurulduğunu bildiriyor. Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin, Gazze’deki Filistinlilerin gösterdiği cesareti takdir ettiklerini belirten Seri, “Düşmanların gözleri rahat uyumasın” şeklinde bir ifadedeki bulunuyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Deyr Kifa bölgesinde Hizbullah’a ait bir silah deposunun vurulduğunu duyuruyor. IDF, bu silah deposunun, İsrail ile Lübnan arasındaki mevcut anlaşmaların ihlali anlamına geldiğini vurguluyor. Açıklamada, “Silah deposunun varlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların açık bir ihlalidir. İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail ve sivillerine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için operasyonlarını sürdürecektir.” şeklinde ifadeler kullanılıyor. Yemen’deki Husiler, 19 Ocak’ta yapılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, Gazze Şeridi’ne gerçekleştirilen yoğun saldırıları yeniden başlatan İsrail’i sık sık balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.