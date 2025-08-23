Yemen’den Gelen Füze, İSRAİL’i Korkuttu

FUZE SALDIRISI VE SİREN ALARMLARI

Kanal 12 televizyonu, Yemen’den atılan bir füze nedeniyle başkent Tel Aviv ve çevresinde çok sayıda bölgede sirenlerin çaldığını bildiriyor. Haberde, füzenin fırlatıldığının belirlenmesiyle birlikte Ben Gurion Havalimanı’nın hava sahasının kapatıldığı ifade edildi. İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, füzenin Yemen’den İsrail’in iç kısımlarına doğru gönderildiğini ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla durdurulduğunu belirtti. Açıklamada, “İsrail’in orta bölgelerine çeşitli yerlere füze parçalarının düştüğü” belirtildi. Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise, alarm süresince sığınaklara koşan siviller arasında birkaç kişinin hafif yaralandığını bildirdi. Ancak yaralı sayısına dair net bir bilgi verilmedi.

HUSİLERDEN GELEN AÇIKLAMALAR

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, “İşgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesinde yer alan Lod (Ben Gurion) Havalimanı ‘Filistin 2’ hipersonik balistik füzesiyle hedef alındı.” diyerek, füzelerin İsrail savunma sistemlerini aştığını ve hedefe başarıyla isabet ettiğini kaydetti. Ayrıca, “bu saldırı sebebiyle milyonlarca İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını ve havalimanındaki uçuşların askıya alındığını” ifade etti. Seri, iki insansız hava aracının İsrail’de askeri ve stratejik olmak üzere iki noktayı hedef aldığını ve “işgal altındaki Yafa ve Askalan bölgelerinde bulunan iki hedefin de vurulduğunu” söyledi. Seriye göre, Husilere bağlı silahlı kuvvetler ve Yemen halkı, Gazze’deki Filistinlilerin gösterdiği direnişi takdirle karşılıyor.

İSRAİL’DEN MISILIM LİSTESİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Deyr Kifa bölgesinde Hizbullah’a ait bir silah deposunun vurulduğunu duyurdu. IDF, bu silah deposunun, İsrail ile Lübnan arasındaki mevcut anlaşmaları ihlal ettiğini vurguladı. Açıklamada, “Silah deposunun varlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların açık bir ihlalidir. İzrael Savunma Kuvvetleri, İsrail ve sivillerine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için operasyonlarını sürdürmeye devam edecektir.” ifadesine yer verildi. Yemen’deki Husiler, 19 Ocak’ta sağlanan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlatan İsrail’i sık sık balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.