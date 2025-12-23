Yemen Hükümeti Ve Husiler Arasında Tarihi Esir Anlaşması

Yemen hükümeti ile Husiler arasında gerçekleştirilecek olan 2900 esir ve tutuklunun takasıyla ilgili yapılan anlaşmanın, 2014 yılından bu yana yaşanan iç savaş bağlamında en kapsamlı esir takası olacağı bekleniyor.

2 BİN 900 ESİR SERBEST BIRAKILACAK

Umman’ın başkenti Maskat’ta süregelen müzakerelerin sonucunda, Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutukluların takası için anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından desteklenen bu mutabakatın, Yemen’deki iç savaşın başlangıcından bu yana en geniş kapsamlı esir takası olma özelliğine sahip olduğu belirtiliyor. Yemen hükümetinin müzakere heyeti başkanı Yahya Muhammed Kezman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında toplam 2900 esir ve tutuklunun serbest bırakılacağını duyurdu.

MUHAMMED KAHTAN’IN SERBEST BIRAKILMASI

Kezman, serbest bırakılacak isimler arasında Yemen İslah Partisi’nin önde gelen siyasetçilerinden Muhammed Kahtan’ın da bulunduğunu bildirdi. Anlaşmanın, esirler, zorla kaybedilenler ve alıkonulanlarla ilgili müzakerelerin 10’uncu turunda sağlandığı kaydedildi. Husiler, daha önce Kahtan’ın serbest bırakılacağını duyurmuştu. 5 Nisan 2015’te Husiler tarafından alıkonulan Kahtan’dan o tarihten beri haber alınamamıştı. Yemen’de hükümete bağlı güçlerle Husiler arasında şimdiye kadar birçok cephede esir takası gerçekleştirilirken, her iki tarafın elindeki esir sayısına dair net bir bilgi mevcut değil.

HUSİLER’DEN 1700 ESİR SERBEST BIRAKILIYOR

Husilerin Esirler Komitesinden yapılan açıklamada, hükümetle geniş kapsamlı bir takasa uzlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, Husiler tarafından 1700 esirin serbest bırakılacağı, karşılığında Yemen hükümetinin ise 1200 esiri bırakacağı ifade edildi. Serbest bırakılacaklar arasında 7 Suudi Arabistan vatandaşı ve 23 Sudanlı da yer alıyor.

BM: İNSANİ AÇIDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen’deki taraflar arasındaki anlaşmanın, Umman’da gerçekleşen 11 günlük görüşmeler sonucunda sağlandığını dile getirdi. Grundberg, anlaşmanın “insani açıdan büyük önem taşıdığına” dikkat çekerek, esirler ve ailelerinin yaşadığı acıların hafifletilmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Grundberg, anlaşmanın uygulanmasının tarafların işbirliğine ve bölgesel düzeyde desteğe bağlı olduğunu kaydederek, sürecin yeni anlaşmalar için bir zemin oluşturmasını umduğunu belirtti.

KIZILHAÇ: YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ

Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcisi Christine Cipolla, esirlerin güvenli bir şekilde serbest bırakılması, taşınmaları ve ülkelerine dönüşü için yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı. Cipolla, Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki anlaşma çerçevesinde tarafların “taahhütlerini gecikmeden yerine getirmesi” çağrısında bulundu.

UMMAN, MEMNUNİYET DUYDUĞUNU AÇIKLADI

Umman Dışişleri Bakanlığı, Maskat’ta Yemen hükümeti ve Husiler arasında gerçekleştirilen anlaşmadan memnuniyet duyduğunu açıkladı. Bakanlık, tarafların olumlu yaklaşımı sayesinde insani anlaşmaya ulaşılabildiğini ifade etti.

YEMEN’DE 11 YILDIR SÜREN İÇ SAVAŞ

Nisan 2022’den bu yana Yemen’de, Aden merkezli hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında devam eden savaşta göreceli bir durgunluk gözlemleniyor. Nisan 2023’te taraflar, İsviçre’de yapılan müzakerelerin ardından son esir değişimini gerçekleştirerek aralarında Suudi Arabistan ve Sudan vatandaşlarının bulunduğu yaklaşık 900 kişiyi serbest bırakmıştı. Her iki tarafın elindeki esir ve tutukluların kesin sayısı bilinmemekle birlikte, 2018’de gerçekleştirilen istişarelerde hükümet ve Husi heyetleri 15 binden fazla tutuklu ve mahkuma yönelik listeler sunmuştu. İnsan hakları örgütleri, Yemen’de hala yaklaşık 20 bin civarında esir ve tutuklu bulunduğunu tahmin ediyor. Öte yandan, Yemen’deki Aden merkezli hükümet güçleri ve Husi grubu arasındaki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası çabalar sonuçsuz kalırken, ülkenin güneyinde son günlerde yaşanan güvenlik gelişmeleri Yemen’in fiilen bölünmesine dair endişeleri artırıyor.