Yemişli Köyü’nde Geçici Barınaklar Kuruldu

ARTÇI SARSINTILAR KÜTAYHA’DA DEVAM EDİYOR

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yemişli köyünde, 25 Nisan 2025’ten bu yana süregelen artçı sarsıntılar, köylüler arasında büyük bir kaygı yaratıyor. Bugün saat 15.51’de yaşanan 4,2 büyüklüğündeki deprem, bir evde çatlakların oluşmasına sebep oldu ve köylüler evlerine girmek konusunda tereddüt yaşıyor.

GEÇİCİ BARINAKLARDA KALMALARI GEREKEN KÖYLÜLER

Birkaç haftadır devam eden sarsıntılar, köylülerin can güvenliğini tehdit ediyor. Bu sebeple bazı Yemişli köylüleri, ahşaptan yaptıkları malzemelerle, çadır bezleriyle ya da traktör römorklarının üzerlerini kapatarak geçici barınaklar oluşturuyor. Köylüler, yaşanan durumla ilgili endişelerini dile getiriyor.