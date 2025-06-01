Yenge öldüren adam çay içti!

İKİ YENGENİN KATİL ZANLISI YAKALANDI

Iğdır’da 73 yaşındaki bir kişi, iki yengesini öldürdü. Olay, 28 Mayıs günü Aralık ilçesinin 7 kilometre uzağındaki Hacıağa köyünde gerçekleşti. Mehmet Çakmakcı, yengeleri Hatun Çakmakcı ile Elmas Çakmakcı’yı tabancayla vurarak canlarına kıydıktan sonra olay yerinden kaçtı. Katil zanlısı, Ermenistan sınırında yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

İFADESİNDEKİ DETAYLAR

Mehmet Çakmakcı’nın ifadesi ortaya çıktı. İddiaya göre, köylülerle yaşadığı sorunlar yüzünden köyü terk eden Çakmakcı, bir süre sonra geri döndüğünü belirtti. Dışlandığı için köyün 1 kilometre dışında yaşadığını ifade eden Çakmakcı, köylülerin köy yolunu kullanmamasını istemesi nedeniyle daha önce şikayette bulunduğunu söyledi. “Köy halkının yanında duran kardeşlerim ile eşleri Elmas ve Hatun Çakmakcı’ya içten içe öfkeliydim.” diyen Çakmakcı, “Bana karşı olan köy halkının yanına gitmemelerini ve benim yanımda durmalarını istiyordum. Elmas ve Hatun Çakmakcı sürekli beni istemeyen kişilerin yanına gidiyorlardı. Onları uyardım ama beni dinlemedikleri için öfkeliydim.” şeklinde konuştu. Olay günü, yengelerini evlerinin önünde çalışırken gördüğünü belirten Mehmet Çakmakcı, “Bir anda sinirlendim ve kendimi kaybettim.” ifadelerini kullandı. Daha sonra ise evine döndükten sonra oğlunun adına kayıtlı traktörle Karakoyunlu ilçesine kadar gittiğini ekledi.