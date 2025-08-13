Yeni AirPods’a Gerçek Zamanlı Çeviri

Apple, yeni bir özellik ile gündemde olan bilimkurgu havası yaratan bir yenilik sunuyor. iOS 26’nın beta sürümünde, AirPods’a gerçek zamanlı çeviri fonksiyonu eklenebileceğine dair ipuçları ortaya çıktı. İlk olarak 9to5Mac tarafından paylaşılan bu özellik, her iki AirPods kulaklığına aynı anda basılması durumunda aktif hale geliyor. Sızan görseller arasında İngilizce, Portekizce, Fransızca ve Almanca metinler yer alıyor. Özelliğin özellikle ikinci nesil AirPods Pro ve dördüncü nesil AirPods modelleri ile uyumlu olduğu belirtiliyor.

GERÇEK ZAMANLI ÇEVİRİ YETENEĞİ

Apple, haziran ayında düzenlenen WWDC 2025 etkinliğinde bu yeni çeviri özelliğinden bahsetmemişti. Ancak Bloomberg, yılın başlarında benzer bir projenin geliştirilmekte olduğunu belirtmişti. Şu anda Apple, FaceTime, Mesajlar ve Telefon uygulamalarında “Canlı Çeviri” işlevini sunuyor. Bunun yanı sıra, Samsung Galaxy S24 serisi ve Meta’nın Ray-Ban gözlüklerinde de benzer özellikler bulunuyor. Yeni AirPods çeviri yeteneğinin, muhtemelen kulaklığın kendi donanımı üzerinde çalışacağı ve yalnızca “Canlı Çeviri”yi destekleyen iPhone modelleriyle uyumlu olması bekleniyor.

ÇALIŞMA MEKANİZMASI

Gerçek zamanlı çeviri özelliği, kullanıcıların bilmedikleri bir dilde kendilerine söylenenleri anlık olarak anlamalarına olanak tanıyacak. Karşı tarafın da çeviri destekli bir cihazı varsa, AirPods iki farklı dilde anlık iletişim sağlamayı mümkün kılacak. İddialara göre, Apple, olası gecikme sorunlarını aşmak amacıyla bu özelliği yalnızca iPhone 17 serisine özel tutma kararı alabilir. Sızan görsellerde Korece, İtalyanca, Çince ve Japonca gibi dillerin de destekleneceği tespit edildi.