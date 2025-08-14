Yeni Alexa İnteraktif Reklam Sunuyor

YENİ DÖNEM YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU

Yapay zeka çağında pek çok ürün sıfırdan yeniden tasarlanıyor. Spor uygulamalarından, Adobe Photoshop gibi yaratıcı yazılımlara, Google gibi arama motorlarına kadar birçok platform, üretken yapay zeka entegrasyonu ile güncelleniyor. Şimdi ise Amazon’un dijital asistanı Alexa’nın yenilik zamanı geldi. 11 yıldır hizmette olan Alexa, “Alexa+” adıyla revize edildi. Bu yeni versiyon, Alexa’nın veri toplama alışkanlıklarını üretken yapay zeka ile birleştiriyor. Ancak uzmanlar, bu değişikliğin kullanıcı deneyimini geliştirmekten çok Amazon’un satış stratejisini desteklemek amacıyla yapıldığını düşünüyor.

ALEXA+ KULLANIM DENEYİMİ

New York Times’ın Hard Fork podcast’inde konuyla ilgili görüşlerini paylaşan yazarlar Kevin Roose ve Casey Newton, Alexa+ ile yaşadıkları deneyimleri aktardı. Newton, yeni nesil Echo Show 5 cihazını kullanarak derhal Alexa+’a erişim sağladığını, ancak cihazın sürekli alışveriş önerileri sunduğunu belirtti. “Dakikada birkaç saniye güzel sanat eserleri gösteriyor, ardından ‘Aspirin ister misin? Kağıt havlu alır mısın?’ gibi sorular soruyordu. 90 dolara satın almışım gibi bir reklam panosu etkisi hissettim.” dedi.

REKLAM YÜKLEMESİ

Alexa+’ın daha doğal ses sentezi ve Uber gibi uygulamalarla uyumlu çalışması olumlu olarak değerlendiriliyor. Ancak internet tarama, alarm kurma ve haber özeti gibi önceki sürümde sorunsuz çalışan özelliklerde birkaç sorun yaşandığı ifade ediliyor. Kullanıcılara sunulan “yeni özellikler” çoğu zaman sadece reklam olarak karşımıza çıkıyor. Newton, Z kuşağının müzik trendlerini sorduğunda Alexa’nın hemen Amazon Music aboneliği uygulamaya çalıştığını belirtti.

MAHREMİYET ENDİŞELERİ YARIYOR

Mart ayında yapılan bir güncelleme ile Alexa+ artık “Ses Kayıtlarını Gönderme” seçeneğini dikkate almayacak. Bu durum, Amazon’un kullanıcıların ses verilerini süresiz olarak saklayabileceği anlamına geliyor. Teknoloji uzmanları, Alexa+’ın arkasındaki yapay zekanın işleyişinin tam olarak açıklanmadığını, bunun muhtemelen Amazon’un kendi modelleri ile Claude’un bir kombinasyonu olabileceğini ifade ediyor. Ancak sistemin tam anlamıyla hazır olmadan piyasaya sürüldüğü düşünülüyor. Bu nedenle asistanın kullanıcıları yoğun bir reklam bombardımanına maruz bırakması olabiliyor. Newton, “Echo ailesi, yalnızca Amazon’un sitesine para göndermeniz için bir pencere haline gelmiş. Bu cihazlar bana göre değil.” diyerek eleştirilerini dile getirdi.