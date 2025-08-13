yeni-alexa-reklam-haline-geldi

YAPAY ZEKA İLE YENİLENEN ALEXA

Yapay zeka döneminde ürünlerin yeniden tasarımı hızla devam ediyor. Spor uygulamalarından Adobe Photoshop’a kadar birçok platform, üretken yapay zeka ile güncelleniyor. Şimdi ise Amazon’un dijital asistanı Alexa, 11 yıl aradan sonra “Alexa+” adıyla yenilendi. Yeni sürüm, Alexa’nın veri toplama alışkanlıklarını üretken yapay zeka ile birleştiriyor. Ancak uzmanlar, bu değişikliğin asıl amacının kullanıcı deneyiminden ziyade Amazon’un satış stratejisi olduğunu savunuyor.

ALEXA’NIN REKABETÇİ KİŞİSELİK YENİLİĞİ

New York Times’ın Hard Fork podcast’inde yer alan gazeteciler Kevin Roose ve Casey Newton, Alexa+ ile ilgili deneyimlerini paylaştı. Newton, yeni nesil Echo Show 5 cihazı üzerinden Alexa+’ya anında erişim sağladığını belirtirken, cihazın sürekli alışveriş önerileri sunduğunu dile getiriyor. “Dakikada birkaç saniye güzel sanat eserleri gösteriyor, ardından ‘Aspirin ister misin? Kağıt havlu alır mısın?’ gibi sorular soruyordu. 90 dolar verip sürekli dönen bir reklam panosu satın almışım gibi hissettim” dedi.

REKLAM YİĞİDİ ve SOSYAL ETKİLEŞİM

Alexa+’nın daha doğal ses sentezi ve Uber gibi uygulamalarla daha uyumlu çalışması kullanıcılar tarafından takdir edilirken, internet taraması, alarm kurma ve haber özeti gibi işlevlerde sorunlar yaşandığı bildiriliyor. Kullanıcılara önerilen yeni özelliklerin çoğu, aslında reklam olarak karşımıza çıkıyor. Newton, Z kuşağının müzik trendlerini sormak istediğinde Alexa’nın doğrudan Amazon Music aboneliği satmaya çalıştığını ifade ediyor.

KULLANICI GİZLİLİĞİ RİSKİ

Mart ayında yapılan bir düzenleme ile Alexa+, “Ses Kayıtlarını Gönderme” seçeneğini dikkate almayacak. Bu, Amazon’un kullanıcıların ses verilerini süresiz olarak saklama olanağı bulacağı anlamına geliyor. Teknoloji yazarları, Alexa+’nın arkasındaki yapay zekanın işleyiş metodolojisinin yeterince açıklanmadığını ve bu sistemin muhtemelen Amazon’un kendi modelleri ile Claude’un birleşiminden oluştuğunu belirtiyor. Ancak sistemin tam olarak hazır olmadan piyasaya sürüldüğü düşünülüyor ve bu nedenle kullanıcılar yoğun bir reklam yükü altında kalabiliyor. Newton, “Echo ailesi, sadece Amazon’un sitesine para göndermeniz için bir pencere haline gelmiş. Bu cihazlar bana göre değil” görüşünü paylaşıyor.