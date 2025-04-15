Yeni B-SUV Modeli Tanıtımında Hazır

TOGG’UN YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİLİ

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, düşük gelir seviyesine sahip olan vatandaşlara yönelen B-SUV modelinin çıkışını heyecanla bekliyor. Bu modelin, Renault Clio gibi benzer otomobillerden daha uygun fiyatlı olması hedefleniyor. TOGG, şu anda T10F adlı sedan modelinin üretim sürecini tamamladı ve bu model yıl içerisinde trafiğe çıkacak.

DÜŞÜK BÜTÇELİ VATANDAŞLARA YÖNELİK MODEL

T10F modelinin ardından, TOGG’un B-SUV modelinin çalışmaları hızla devam ediyor. Bu yeni modelin motor ve bataryası gibi teknik özellikleri artık belirginleşiyor. Düşük bütçeli vatandaşlara hitap edecek olan bu otomobil, TOGG için önemli bir adım olacak.