Yeni Başarılar Elde Edeceğiz

YENİ ZİRVE HEDEFİ

Savunma ve havacılık sanayii ihracatında yeni bir zirve kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde toplam ihracat, yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara yükseliyor.

İHRACAT RAKAMLARI

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisindeki ihracat rakamlarını detaylandırdı. Görgün, 2025 yılı Ağustos ayında savunma ve havacılık sanayiinin yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini, Ocak-Ağustos döneminde ise toplam ihracatın yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara ulaştığını belirtti. Yeni başarıların geleceğine dikkat çeken Görgün, “Yeni başarılara imza almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, uluslararası iş birliği faaliyetleri ve yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünler ile ihracatın sürdürülebilirliğini sağlamak için tüm güçleriyle çalışıyorlar. Ana yüklenicilerden KOBİ’lere uzanan bu başarı zincirini daha da ileriye taşımak için çaba gösterecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği ihracat hedeflerine ulaşmak amacıyla sektör, yoğun bir çaba içerisinde olacak ve yeni başarılara imza atmaya devam edecek.

EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞI

Emeği geçen tüm firmalar, mühendisler, teknisyenler ve başkanlık personeline teşekkürlerini ileten Görgün, “Milli teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için durmaksızın çalışmaya devam” dedi.

Beşiktaş’ın Golcüsü Tammy Abraham Baba Oldu

Beşiktaşlı Tammy Abraham, nişanlısı Leah Monroe ile ikinci kez ebeveyn oldu. Abraham, kızlarının doğumunu duygusal bir mesajla kutladı: "Dünyamıza hoş geldin kızım."
Havyar 2 Milyon Lira Değerinde

Palu'da amatör balıkçı, oltasına 15 kilo ağırlığında nadir bir Sibirya Mersin balığı taktı. Bu balığın havyarının değeri ise 2 milyon lira olarak belirlendi.

