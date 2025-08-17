Yeni Citroen Ami Türkiye’de Satışta

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YENİLİKLER

Ami, otomotiv sektörüne getirdiği sıra dışı mobilite yaklaşımı ile dikkat çekiyor. Ağustos ayı itibarıyla Türkiye pazarında 499.900 TL’den başlayan nakit indirimli fiyatlarla satışa sunulan yenilenen versiyonu, 70.000’in üzerinde kullanıcının beğenisini kazanmış durumda. Citroën’in mikromobilite alanındaki liderliğini sürdürmeye hazır olan Ami, başarı hikayesini daha eğlenceli bir şekilde devam ettiriyor. Yenilikçi ön ve arka tasarım detayları, göz kapaklarını andıran siyah bir çerçeve ile çevrelenen farlarla başlayarak, daha etkileyici bir görünüm sunuyor. Yükseltilmiş far tasarımı Ami’ye farklı bir ifade kazandırıyor. Ayrıca, gövdeyi belirginleştiren yan cephesindeki çizgiler, efsanevi 2 CV modeline de göndermelerde bulunuyor.

MİKROMOBİLİTE İHTİYAÇLARINA UYUM

Citroën, 2024 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıttığı Ami’nin yenilenmiş versiyonunu Türkiye’ye getirdi ve 499.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Bu yıl beşinci yaşını kutlayan Ami, geleceğin mobilite vizyonunu bugünden sunarken global çapta 70.000’in üzerinde kullanıcıya ulaştı. Ami, şehir hayatında otomotiv çeşitliliğinin dengelerini değiştiren bir sosyal fenomen haline geldi. Hafif, elektrikli ve sessiz bir mobilite çözümü ile dört tekerlekli bisiklet dünyasını yeniden yorumlayan Ami, günlük yaşama özgürlük ve bağımsızlık getiriyor. 2 kişilik kapasitesi, kullanıcı dostu yapısı ve 45 km/saate kadar hızıyla, 75 km menzil sunarak mikromobilite ihtiyaçlarına uygun bir alternatif oluşturuyor.

Yenilenen Ami, özgün ve sempatik bir tasarım anlayışını yansıtıyor. Ön kısmında şık ama yaramaz bir tarzı sergileyen çizgiler öne çıkıyor. Artık daha yalın ve dinamik olan ön taraf, eğimli bir bölümde markanın yeni logosunu barındırıyor. Yeni Ami, ön ve arka tampon tasarım detaylarıyla daha tanımlanabilir bir görünüm kazanmış. Göz kapaklarını andıran siyah çerçeve ile çevrelenen farlar, yeni ve etkileyici bir bakış sunuyor. Yüksekte konumlanan farlar, Ami’ye taze bir ifade kazandırıyor. Bu iki far, geniş bir gülümsemeyi temsil eden bir kaplama ile bir araya gelerek Ami’nin neşeli görüntüsünü güçlendiriyor. Öncekine göre, tampon alt bölümündeki tasarım unsurları daha az yuvarlak ve daha güçlü bir görünüm sunuyor. Bu sayede Ami, genişlik algısını artırırken yolda daha dikkat çekici hale geliyor ve oyuncu karakterini pekiştiriyor. Ayrıca, yan cephesindeki çizgi detayları, eşsiz 2 CV modeline belirgin göndermelerde bulunuyor.