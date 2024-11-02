Yeni Demokratik Anayasa İle Türkiye Yüzyılı Başlasın

YENİ ANAYASAYLA DEMOKRASİ STANDARTLARINI YÜKSELTECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Ülkemizi yeni bir anayasaya kavuşturarak, demokrasinin standartlarını daha da yükseğe taşımanın gayretinde olacağız.” dedi. Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleşen AK Parti Devrek İlçe Kongresinde konuşan Tunç, AK Parti’nin 22 yıllık tarihindeki oyunları, tuzakları, kapatma davalarını ve FETÖ darbe girişimlerini örneklerle ifade etti. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki gelişmelere ve 367 krizine değinen Bakan Tunç, “Biz o günlerden bugünlere geldik.” diyerek, geçmişten günümüze yaşanan siyasi zorlukları vurguladı.

REFORMLARLA KALKINMA HAMLESİ

Tunç, “O zaman da diyoruz ki ‘Cumhurbaşkanını madem Mecliste seçtirmiyorsunuz, halk seçsin.'” diyerek onlara karşı tutumlarını ortaya koydu. “Nasıl demokrasi olacak, nasıl cumhuriyet olacak?” şeklinde eleştirilerde bulunan Bakan Tunç, adında cumhuriyet yazmakla cumhuriyetçi olunmadığını, gerçek bir inancın gerektiğini belirtti. AK Parti’nin kalkınma hamlesini sürdürdüğünü vurgulayan Tunç, savunma sanayisini güçlendirdiklerini, “Yüzde 80 yerlilik oranını yakaladık” ifadesiyle bu başarıyı dile getirdi.

DEMOKRATİK BİR ANAYASA HEDEFİ

Tunç, ülkenin her alanda gelişimi için reformlar yaptıklarını belirterek, “Bu ülkede demokrasinin önü bir daha kesilmesin” dedi. “Yeni, demokratik, sivil bir anayasa ile Türkiye Yüzyılına başlayalım diyoruz” diyerek, bu hedefe ulaşacaklarını umduğunu ifade etti. Mecliste bir uzlaşmanın gerekli olduğunun altını çizen Tunç, buna “evet” diyenlerin millet tarafından takdir göreceğini kaydetti.

ULUSLARARASI POLİTİKALARDA GÜÇLÜ DURUŞ

Bakan Tunç, Türkiye’nin çevresinin bir ateş çemberinde olduğunu ve Rusya-Ukrayna savaşındaki politikasının dünya çapında takdir topladığını belirtti. “Mücadele ettik. 15 Temmuz karanlığından çıkar çıkmaz Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatlarını yaptık.” diyerek, terör tehdidi karşısında aldıkları önlemleri hatırlattı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Tunç, “Türk, Kürt, Çerkez, Laz biz kardeşiz. Hep birlikte Türkiye’yiz.” dedi.

SOSYAL ADALET MÜCADLESİ

Bakan Tunç, dış politikada hakkı, hakkaniyeti ve adaleti savunacaklarını belirtti. Gazze ve Filistin’deki durumla ilgili, “Oradaki akan kanın durdurulmasıyla ilgili mücadelesini sürdürüyor” diye belirtti. “Bu dünyada hesap vermelerini sağlamaya çalışacağız.” ifadeleriyle sosyal adaletin önemine dikkat çekti. Ekonomik zorluklarla ilgili de, “Bu süreç geçecek ve yine halkımızın refahını artıracak her türlü projeyi hayata geçirmenin gayretinde olacağız.” dedi.

GÜÇLENEREK YOLA DEVAM

Son olarak, AK kadroların bu kongrelerden güçlenerek çıkacağını ve 2028 yılına daha güçlü hazırlanacaklarını belirtti. Kongrede, tek aday olan Davrek İlçe Başkanı İsmail Cinbir’in güven tazelediği belirtildi. Kongre, AK Parti’nin Zonguldak milletvekilleri, Devrek Belediye Başkanı ve diğer partililerin katılımıyla gerçekleşti.