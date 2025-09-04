Yeni Dijital Türk Lirası Dönemi Başlıyor!

YENİ BİR DÖNEME GİRİLİYOR

Türkiye, dijital dönüşüm alanında önemli bir aşamaya geçmeye hazırlanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi, ikinci faz çalışmalarına hız kazandırıyor. Geleneksel paranın ötesine geçerek ödeme sistemlerinde yeni bir dönem başlatmayı hedefleyen bu proje, finansal altyapının geleceğini belirleyecek adımlar arasında yer alıyor. Dünyada farklı ülkelerde dijital para birimlerine yönelik yoğun çalışmalar sürerken, Türkiye’nin bu alanda attığı sağlam adımlar, küresel rekabet açısından da önemli bir yer tutuyor.

DİJİTAL EKOSİSTEME KATILIM DAVETİ

TCMB, bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketlerini projeye katılmaya çağırıyor. Bu adımla, özel sektörün dinamizmini dönüşüm sürecine dahil etmeyi istiyor. Proje önerileri ile dijital para ekosistemine dahil olacak kuruluşlar, yalnızca finans sektöründe değil, günlük yaşamdaki ödeme alışkanlıklarını da köklü bir şekilde değiştirecek süreçlerin bir parçası olacak. Dijital Türk Lirası’nın hayata geçirilmesi ile birlikte, güvenlik ve hız açısından yeni nesil bir ödeme deneyimi kullanıcılar ile buluşacak.

PROJE GELİŞTİRME ÇAĞRISI

TCMB, Dijital Türk Lirası’nın uygulanabilirliğini test etmek için mevcut ödeme altyapılarını tamamlayıcı bir çözüm olarak görmekte. İlk fazda gerçekleştirilen pilot uygulamalarda başarılı ödeme işlemleri yapılmış, ardından yayımlanan Birinci Faz Değerlendirme Raporu ile ikinci faza geçiş yapılmıştı. Bu süreçte Merkez Bankası tarafından bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketleri belirlenen alanlar doğrultusunda proje geliştirmeye davet ediliyor. Başvurular; jetonlaştırma, programlanabilir ödemeler, kullanıcı egemen kimlik, mevcut sistemlerle birlikte çalışabilirlik ve makineler arası ödemeler gibi konularda yapılabilecek.