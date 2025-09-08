Yeni Düzenleme İle Kripto Varlıklara Haciz

ICRA SÜREÇLERİNDE KRİPTO VARLIKLARA HACİZ UYGULAMASI

Adalet Bakanlığı’nın bünyesindeki İcra ve İflas Kanunu Bilim Komisyonu, icra süreçleriyle ilgili önemli bir düzenleme hazırladı. Taslağa göre, kripto varlıklara haciz konulabileceği açıkça kanun metnine eklenecek.

MEVCUT UYGULAMADAKİ BELİRSİZLİK ORTADAN KALKACAK

Mevcut uygulamada, kripto varlıkların haczedilip haczedilemeyeceği konusundaki belirsizlikler tartışmalı bir durum oluşturuyordu. Yeni düzenlemeyle beraber bu belirsizlik ortadan kalkacak ve dijital varlıklar icra kapsamına alınacak.

KRİPTO HİZMET SAĞLAYICILARI DEVREYE GİRECEK

Haciz işlemleri, kripto hizmet sağlayıcıları aracılığıyla gerçekleştirilecek. Borçlular, mal beyanında kripto varlıklarını da bildirmek zorunda kalacak. Bu yeni adım, dijital varlıkların saklanması ve nakit paraya çevrilmesi süreçlerini de düzenleyecek.

DEĞER TESPİTİ BİLİRKİŞİLER TARAFINDAN YAPILACAK

Haczedilen kripto varlıkların değeri uzman bilirkişiler tarafından kalibre edilecek. Saklama ve satışla ilgili esaslar ise çıkarılacak yeni yönetmelikle netleşecek. Böylece icra süreçlerinde dijital varlıklar, klasik malvarlıklarıyla aynı şekilde işlem görmeye başlayacak.