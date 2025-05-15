Yeni Düzenleme Yolda! Tahliyeler Bekleniyor

YENİ YASAL DÜZENLEME ÜZERİNDE ÇALIŞILMAKTADIR

Ayakta durarak ceza maddelerine yönelik Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararının ardından, AK Parti yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Örgüt üyesi olmayan fakat örgüt adına suç işleyen bireylere verilen hapis cezası indirimine gidilecek ve yeni alt-üst sınırlar belirleniyor.

İPTAL EDİLEN MADDELER

CHP’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu’nun “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” başlıklı 220’nci maddesinde yer alan, örgüt üyesi olmayan ancak örgüt adına suça karışanlara 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi iptal etti. Bununla birlikte, TCK’nın “Silahlı örgüt” başlıklı 314’üncü maddesindeki, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlerin 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngören kısım da kaldırıldı. Mahkeme, örgüt üyesi olanlarla, örgüt üyesi olmadan suç işleyenlere eşit ceza verilmesini orantısız buldu ve bu nedenle iptal kararı aldı.

YENİ DÜZENLEMEDE NELER OLACAK?

Yeni Yargı Paketi sayesinde “örgüt adına suç işleme” kavramı daha net ve belirgin olacak. AK Parti kaynakları, bu suçtan hüküm giyenlerin cezalarının düşeceğini ve yeni sınırların olacağını ifade etti.

TAHLİYELER GÜNDEME GELEBİLİR

Mevcut yasal değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle, bu suçtan cezaevinde bulunan şahıslar, yeni düzenlemeden yararlanarak tahliye olabilecek.