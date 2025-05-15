Yeni Eğitim Öğretim Yılı Takvimi Açıklandı

2025-2026 EĞİTİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan “2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” konulu genelge, tüm illere ulaştı. Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

BİRİNCİ DÖNEM BAŞLANGICI VE UYUM EĞİTİMLERİ

Okullarda birinci dönem 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Eğitim-öğretim yılı sırasında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Ayrıca, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9’uncu sınıflarına yönelik rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu süreçte, pansiyonda kalacak öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi için bilgilendirme yapılacak ve yeni eğitim ortamlarına uyum sağlamaları amaçlanacak.

ARA TATİL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında planlandı. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM DETAYLARI

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Bu dönem içerisinde ara tatil 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.