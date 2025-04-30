Yeni Ehliyet Düzenlemesi Gelecek!

YENİ DÜZENLEME TRAFİK CEZALARINI ARTIRIYOR

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılması planlanan önemli değişiklikler gündemde tartışma yarattı. Trafik cezalarının yanı sıra ehliyetle ilgili getirilecek yeni düzenlemelerle, kırmızı ışıkta geçmek, hız sınırını aşmak ve alkollü araç kullanmak gibi ihlallerin cezaları ciddi oranda artıyor.

EHLIYET UYGULAMALARINDA YENİ DÖNEM

Bu düzenleme kapsamında ehliyetine el konulan sürücüler için sürelerin uzatılması ön görülüyor. Ayrıca yaşlı sürücüler için uygulanacak olan yeni testler de dikkat çekici yenilikler arasında yer alıyor. Meclise sunulması planlanan bu tasarı, yaşlı sürücülerle ilgili önemli değişiklikler getirecek.