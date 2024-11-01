Yeni Elektrik Fatura Sistemi Açıklandı

YENİ ELEKTRİK FATURASI DÜZENLEMESİ AÇIKLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik faturalarında yeni döneme dair önemli bilgiler verdi. Kamuoyunda bilinen bir konu olan devlet desteği, elektrik ve doğal gaz faturalarında sağlanıyor. Yeni süreçte de fatura desteği devam edecek ancak yüksek tüketim yapanlar için destek sağlanmayacak ve maliyetler doğrudan yansıtılacak. Yeni sistemin detayları ise merak konusu. Bayraktar, “Ayda 417 kilovatsaat tüketimi olan vatandaşlar elektriğin gerçek maliyeti neyse şubat ayı itibarıyla onu ödemeye başlayacak” diye ifade etti.

SİSTEMİN GETİRDİKLERİ

Yeni sistemde hangi tüketicilerin sübvansiyon almayacağı ve enerji tüketiminin nasıl değerlendirileceği hakkında bilgiler Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş tarafından açıklandı. Karataş, serbest tüketici kavramının mevcut durumda aylık 950 kilovatın üzerindeki tüketim için geçerli olduğunu belirtirken, “Yeni düzenleme ile birlikte aylık 950 kilowattlık limit 417 kilowatta indirilecek,” ifadesini kullandı.

YILLIK TÜKETİME DİKKAT!

Aylık değil, yıllık enerji tüketiminin dikkate alınacağını vurgulayan Karataş, yıllık 5 bin kilowatt altında tüketecek olanların sübvansiyonlu tarifeden elektrik kullanmaya devam edeceğini belirtti. “Geçtiğimiz 1 yılda 5 bin kilowattın üzerinde tüketim varsa serbest tüketime geçilecek,” dedi. Hanelerin sadece %3’ünün 417 kilowattın üzerindeki tüketim gerçekleştirdiğini ifade eden Karataş, “Bu durum, büyük evler veya yüksek elektrikli ekipman kullanımıyla ilişkili,” diye ekledi.

ENERJİ TASARRUFUNUN ÖNEMİ

Karataş, elektrik fiyatlarının yükselmesinin tasarruf alışkanlıklarını artıracağını savundu. “Devlet 417 kilowattın üzerindeki tüketimi piyasa şartlarına soktuğu zaman gereksiz tüketimi sübvanse etmeyecek,” diyen Karataş, bu sayede hem tüketicilerin hem de devletin kazanç sağlayacağını dile getirdi. Ayrıca, elektrikli araçların evde şarj edilmesiyle ilgili olarak, “Bundan sonra elektrikli araç kullanıcısı sübvansiyon almayacak,” ifadesi dikkat çekti.

GÖZLER YIL SONU AÇIKLAMALARINDA

Bakan Bayraktar, yaklaşan artışlarla ilgili ise yıl sonuna kadar herhangi bir fiyat artışı beklemediğini, döviz oranlarına bağlı olarak piyasa dengelerinin değişebileceğini belirtti. “Bu yıl bir artış beklemiyorum. Gelecek yıl bununla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamalarını takip etmek lazım,” şeklinde konuştu.