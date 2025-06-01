Yeni Evlene Çiftlere Ücretsiz İnternet

YENİ KAMPANYA DUYURUSU

Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre, “Aile Yılı” kapsamında evlilik hayatına adım atan genç çiftler için yeni bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen “Aile Yılı” vizyonuna katkıda bulunmak ve evlenenlerin dijital ihtiyaçlarını kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

DİJİTAL HİZMETLERDE FIRSAT

Kampanya çerçevesinde, yeni evlenen bireylere Kablonet markası aracılığıyla 50 Mbps sınırsız internet hizmeti, ilk 3 ay ücretsiz olarak sunulacak. Bu süreden sonraki 12 ay boyunca hizmet için aylık 439 lira ödenecek. Ayrıca, 50 Mbps hızın yanı sıra, 100 Mbps hız için ilk 3 ay yeniden ücretsiz olacak, ardından 12 ay boyunca aylık 589 lira, 200 Mbps hız için 639 lira, 500 Mbps hız için 739 lira ve 1000 Mbps hız için ise 839 lira ödenerek bu kampanyadan yararlanmak mümkün olacak.

GENÇ AİLELERE DESTEK

Sadece evliliğin ilk yılı içinde başvuran çiftler için geçerli olan bu fırsat, ekonomik destek sunmasının yanı sıra, genç ailelerin dijital dünyada güçlü bir başlangıç yapmasına fırsat tanıyor. Aile yapısının güçlendirilmesi hedefiyle sosyal ve dijital destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen bu kampanyadan yararlanmak isteyenler, evlilik cüzdanlarıyla birlikte Türksat il müdürlükleri veya Kablonet satış noktalarına başvurarak tarifeye geçiş yapabilecek.