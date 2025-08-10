Yeni Evlenecek Çiftlere İndirim Desteği: 19 Firma Katıldı

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi, genç çiftlere hem ekonomik hem de sosyal destek sağlamaya devam ediyor. Bu proje kapsamında sunulan 150 bin TL tutarındaki, 48 ay vadeli ve iki yıl geri ödemesiz faizsiz kredi ile birlikte, alışverişlerde sağlanan indirim fırsatları da artırılıyor. 30 Nisan’da imzalanan Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri çerçevesinde, yerel düzeyde 1.098 firma ve ulusal düzeyde 39 marka, genç çiftlere özel indirim sunma fırsatını yakaladı. Yeni eklenen 19 ulusal firma arasında Alfemo, Armis Yatak, Bambi ve Divanev gibi markalar yer alıyor.

YENİ İNDİRİM SUNAN MARKALAR

Yeni evlenecek çiftler için özel indirimler sunan markalar arasında Vestel, Bellona ve İstikbal gibi tanınmış isimler bulunuyor. Vestel, kampanya kapsamında seçilen ürünlerde net yüzde 30 indirim sağlıyor. Bellona ise tüm indirimlere ek olarak yüzde 10 ek indirim imkanı sunuyor. Mondihome da aynı şekilde seçili ürünlerde yüzde 10 ek indirim sağlıyor. Diğer indirim fırsatları arasında Arçelik ve Beko, kampanya kapsamındaki her bir üründe 5.000 TL indirim sunuyor.

Kampanya çerçevesinde Hepsiburada, seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzerine yüzde 10 indirim sağlarken, Kütahya Porselen, seçilen ürünlerde tüm indirimlere ek olarak yüzde 20 indirim imkanı sunuyor. Modalife, Karaca ve Kelebek gibi markalar da benzer şekilde indirim fırsatları sunuyor. Aynı zamanda, Fakir ve Adore gibi firmalar, kampanya kapsamında daha yüksek oranlarda ek indirimler sağlıyor.

Tüm bu fırsatlar, genç çiftlerin evlilik sürecini daha ekonomik hale getiriyor ve alışverişlerini kolaylaştırıyor. Bu indirimler sayesinde, yeni evli çiftler evlerinin ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılama şansına sahip oluyor.