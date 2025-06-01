Yeni Evlilere Ücretsiz İnternet Sunulacak

GENÇ ÇİFTLERE YENİ KAMPANYA

Şirketten yapılan açıklamada, “Aile Yılı” projesi kapsamında evlenen genç çiftlere yönelik yeni bir kampanyanın başlatıldığı belirtildi. Bu kampanya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen “Aile Yılı” vizyonuyla uyum sağlamak ve evliliğe adım atanların dijital gereksinimlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçiriliyor.

ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ

Yeni evlenen çiftlere, kurumun Kablonet markası aracılığıyla 50 Mbps sınırsız internet hizmeti, ilk 3 ay boyunca ücretsiz sunuluyor. Bu sürenin ardından, 12 ay boyunca bu hizmet için aylık 439 lira ödenecek. Kampanyanın geçerli olduğu alanlar, yıl sonuna kadar altyapısı uygun olan tüm bölgeleri kapsıyor. Bununla birlikte, 50 Mbps hızın yanında, 100 Mbps hız için ilk 3 ay ücretsiz olarak sağlanırken, sonraki 12 ayda aylık 589 lira ödenecek. 200 Mbps hız için 639 lira, 500 Mbps hız için 739 lira ve 1000 Mbps hız için 839 lira ödeme yapılacak.

DİJİTAL DÜNYAYA GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ

Sadece evliliğin ilk yılı içinde başvuruda bulunan çiftlerin faydalanabileceği bu kampanya, ekonomik destek sağlamanın yanı sıra genç ailelerin dijital dünyaya sağlam bir başlangıç yapmalarını da destekliyor. Aile yapısının güçlendirilmesi amacıyla başlatılan bu kampanyadan yararlanmak isteyen çiftler, evlilik cüzdanlarıyla birlikte Türksat il müdürlüklerine veya Kablonet satış noktalarına giderek tarifeye geçiş yapabiliyor.