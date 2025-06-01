Yeni Evlilere Ücretsiz İnternet Sunulacak

YENİ KAMPANYA HAZIRLANDI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Aile Yılı” çerçevesinde evliliğe adım atan genç çiftlere yönelik yeni bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen “Aile Yılı” vizyonuna katkı sağlamak ve evlenenlerin dijital ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçiriliyor.

İNTERNET HİZMETİ SUNULUYOR

Kampanya kapsamında, yeni evlenenlere kurumun Kablonet markası üzerinden 50 Mbps sınırsız internet hizmeti, ilk 3 ay ücretsiz sunulacak. Ardından gelen 12 ay boyunca bu hizmet için aylık 439 lira ödenecek. Kampanya, yıl sonuna kadar altyapısı uygun olan tüm bölgelerde geçerli olacak. Ek olarak, 50 Mbps hızın yanı sıra, 100 Mbps hız için ilk 3 ay ücretsiz, sonraki 12 ayda ise aylık 589 lira ödenerek hizmet alınabilecek. 200 Mbps hız için 639 lira, 500 Mbps hız için 739 lira ve 1000 Mbps hız için de 839 lira ödenerek kampanyadan yararlanmak mümkün.

BAŞVURU DETAYLARI

Sadece evliliğin ilk yılı içinde başvuran çiftleri kapsayan bu fırsat, ekonomik destek sunmanın yanı sıra, genç ailelerin dijital dünyaya güçlü bir başlangıç yapmasına olanak tanıyor. Aile yapısının güçlendirilmesinin sosyal ve dijital anlamda desteklenmesi amacıyla başlatılan kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcılar, evlilik cüzdanlarıyla birlikte Türksat il müdürlükleri veya Kablonet satış noktalarına başvurarak tarifeye geçiş yapabiliyor.