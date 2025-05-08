Yeni Gıda Yönetmelikleri Yürürlüğe Girdi

YENİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik’te değişiklik yaparak yeni düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımladı. Bu düzenlemeye göre, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde gıda işletmesi karekodunun, tüketicilerin görebileceği bir yerde bulundurulması gerekecek.

KAREKOD UYGULAMASI VE USULLERİ

Bakanlık, karekod uygulamasının usul ve esaslarını belirleyerek resmi internet sitesinde açıklama yapacak. İşletmelerin bu karekod kuralına uyması için tanınan süre, Bakanlık tarafından yapılacak açıklamalardan itibaren 60 gün olacak. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, işletmelerin en son ne zaman denetlendiğini görebilecek.