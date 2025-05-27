Yeni Gök Cismi Keşfedildi!

YENİ GÖK CİSMİ KEŞFİ

Bilim insanları, Güneş Sistemi’nin en uzak alanlarından birinde daha önce keşfedilmemiş yeni bir gök cismi buldu. Geçici olarak 2017 OF201 adı verilen bu buzlu gök cisminin, Güneş etrafındaki döngüsünü yaklaşık 25 bin yılda tamamladığı bildiriliyor.

Uluslararası Astronomi Birliği’ne bağlı Küçük Gezegen Merkezi tarafından 21 Mayıs’ta duyurulan bu keşfe göre, gök cismi Güneş’ten en uzak konumda Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin bin 600 katı uzaklıkta yer alıyor. En yakın konumunda bile Dünya’dan 44.5 kat daha uzakta bulunduğu belirtiliyor. Cismin yörüngesinin olağanüstü eliptik bir yapıda olduğu ifade ediliyor. Bu durumun, muhtemelen Jüpiter veya Neptün gibi büyük gezegenlerle geçmişte yaşanan yakın karşılaşmaların sonucu olduğu düşünülüyor. Alternatif bir görüş ise gök cisminin ilk olarak dış Güneş Sistemi’ne fırlatılıp, sonrasında varsayımsal Oort Bulutu üzerinden yörüngesine dönmesi gerektiği.

CÜCE GEZEGEN ADAYI OLARAK BELİRLENDİ

Yaklaşık 700 kilometre çapında olduğu tahmin edilen 2017 OF201’in, cüce gezegen statüsüne aday olabileceği bildiriliyor. 2006 yılında gezegenlikten çıkarılan Pluto da bu sınıflamaya dahil. Keşif ekibinin lideri, ABD’deki İleri Çalışmalar Enstitüsü araştırmacısı Dr. Sihao Cheng, bu konuda yaptığı açıklamada, “Gelişmiş teleskoplarla evrenin derinliklerini inceliyoruz ancak hala kendi Güneş Sistemi’miz hakkında öğrenmemiz gereken çok şey var” diyor.