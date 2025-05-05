Yeni Gözaltı, Özgür Özel’e Saldırıyla İlgili

YUMRUKLU SALDIRI SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen yumruklu saldırıya dair soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun (66) kaldığı pansiyonun sahibinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Tengioğlu’nun Beyoğlu’ndaki konakladığı oteldeki görüntüleri de ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında Tengioğlu’nun kahvaltı yaptığı ve akabinde çay içip otel görevlisiyle sohbet ettiği anlar yer aldı.

SALDIRGANIN İFADESİ: PROGRAMI DUYUP ÇIKTIM

Özgür Özel’e yumruklu saldırı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu’nun, alınan bilgilere göre ilk ifadesinde programı duyduktan sonra kaldığı otelden çıktığını belirtti. Tengioğlu, “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’e yönelik yumruklu saldırı ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, “Şüphelinin gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi bağlamında şimdilik bir gün uzatılmıştır, gelişmelerden bilgi verilecektir” denildi.

GEÇMİŞİ: 16 YIL CEZAEVİNDE KALMIŞ VE TEDAVİ GÖRMÜŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği’nde sorgusuna devam edilen ve bir gün ek gözetim izni alınan şüpheli Selçuk Tengioğlu’nun polisteki sorgusunda olayı planlamadığını ve bir anda yapmaya karar verdiğini aktardığı öğrenildi. Yapılan soruşturma sonucunda Selçuk Tengioğlu’nun geçmişte 2 çocuğunu öldürdüğü sebebiyle 16 yıl cezaevinde kaldığı, bir süre boyunca Adana’da psikolojik tedavi gördüğü belirlendi.

ÇALIŞMA GEÇMİŞİ

Selçuk Tengioğlu’nun geçmişte boyacılık ve marangozluk gibi işlerde çalıştığı belirlenirken, son dönemlerde Alanya’da bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi. Zanlının ifadesinde, sezon açılması sebebiyle bu olay meydana gelmeseydi, yakın zamanda Alanya’ya çalışmak için gideceğini söylediği ifade edildi.

SALDIRI ÖNCESİ KAHVALTI YAPTI

Şüpheli, sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra sempatisinin olduğu Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılmak için Taksim Meydanı’na gittiğini belirtti. Olay günü AKM’nin içine hiç girmediğini, sürekli dışarıda olduğunu vurgulayan şüpheli, Özgür Özel’in bir anda çok yakınına geldiğini fark ederek “Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

HTS KAYITLARI VE MASAK RAPORU İSTENDİ

Soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ile hesap hareketlerine yönelik Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’ndan (MASAK) rapor talep edildi.