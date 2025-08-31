Yeni Hal Yasası, Cezalar Artıyor!

TICARET BAKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyve fiyatlarına yönelik düzenlemeler hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakan Bolat, aracılık maliyetlerini düşürmek amacıyla, vatandaşların ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak için toptancı hallerine ilişkin kuralları yeniden düzenleyen bir taslağın üzerinde çalışıldığını ifade etti. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni Hal Yasası taslağı, üreticilere verilecek desteği artırırken, marketlere doğrudan alım zorunluluğu getireceğini açıkladı.

Söz konusu tasarı kapsamında, toptancı hallerde üretici birliklerine ücretsiz alan tahsis edilecek. Ayrıca, zincir marketlerin sattıkları sebze ve meyvenin en az yüzde 20’sini doğrudan üreticiden temin etmesi gerekecek. Bu durum, üreticilerin pazardaki konumunu güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sebze ve meyve ticaretinde düzeni bozacak her türlü hareket için ağır yaptırımlar geliyor. Yeni düzenlemelere göre, hallerde fiyatları artıran ya da stokçuluk yapanlara 1 milyon lira ceza verilecek. Ürünleri taze yerine bozuk şekilde satanlar için ise 200 bin lira para cezası uygulanacak. Dikkat çekici bir diğer madde ise zincir marketlerle ilgili… Marketler, raflarına koyduğu sebze ve meyvenin en az yüzde 20’sini doğrudan üreticiden temin etmek zorunda kalacak. Bu yükümlülüğü ihlal eden marketlere uygulanacak ceza ise 50 milyon lira seviyesine kadar yükselebilecek.