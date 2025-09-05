Yeni IBAN’lar için hazırlık yapılmalı!

ENPARA.COM’UN YENİ DÖNÜŞÜMÜ

QNB Finansbank bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Enpara.com, QNB Group’un yeni iştiraki Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu önemli değişim ile birlikte kullanıcıların hesap numaraları aynı kalacak ancak IBAN numaraları değişiyor. Geçiş süreci 12 Eylül’de başlayacak ve 26 Eylül’de ikinci aşama devreye girecek. Gerekirse süreç 10 Ekim 2025’e kadar devam edecek.

MÜŞTERİLERE SMS BİLGİLENDİRMESİ YAPILDI

Bankanın geçiş süreciyle ilgili olarak müşterilerine SMS göndermeye başladığı duyuruldu. Gönderilen mesajda, IBAN değişikliğinin yasal bir zorunluluk olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, eski IBAN’lara gelecek EFT ve SWIFT transferlerinin 90 gün süreyle otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağı bilgisi verildi. Ancak bu işlem için müşterilerin Enpara Cep Şubesi ya da internet şubesine girerek yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor. Talimat verilmediği takdirde, eski IBAN’a yapılan transferlerin otomatik aktarımı yapılmayacak.

HİZMETLERDE DEĞİŞİKLİK YAŞANMAYACAK

Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışını koruyacak. EFT, FAST ve havale işlemlerinin ücretsiz kalması, Enpara kredi kartının aidatsız devam etmesi gibi yenilikler mevcut olacak. Ayrıca, QNB Group’un desteği ile “mevduat bankası” lisansı kullanılacak. Kartlar ve cep şubesi eski şekilde çalışmaya devam ederken, mevcut banka, kredi ve sanal kartlar aynı numara ve şifre ile kullanılabilecek. Enpara Cep Şubesi ise yeni adıyla güncellenerek mevcut şifre ile erişilebilecek. Enpara.com kredi kartı, QNB üye işyerlerinde taksitli alışverişlerde geçerliliğini sürdürecek.

KAMPANYALARDA DEVAM VE ATM KULLANIMI KISITLAMASI

Mevcut kampanyaların aynı şekilde devam edeceği belirtildi ama “Üç banka, tek ATM” uygulamasının sona ereceği açıklandı. Gelecek dönem itibarıyla müşteriler yalnızca QNB ATM’lerini ücretsiz olarak kullanabilecek.

PLANLI KESİNTİLER YAŞANABİLİR

Geçiş sürecinde sistemler arası veri aktarımının yapılması sebebiyle gece saatlerinde planlı kesintilerin yaşanabileceği bildirildi. Banka, müşterilerini bu kesintiler ile ilgili olarak önceden bilgilendirecek.

YENİ IBAN NUMARALARI İÇİN PAYLAŞIM GEREKLİ

Milyonlarca Enpara kullanıcısı için yeni dönemin başlamasına çok az kaldı. Hesap numaraları aynı kalsa da IBAN bilgileri güncelleneceği için müşterilerin düzenli para gönderen kişilerle yeni numaralarını paylaşmaları gerekiyor.