Yeni İcra Düzenlemesiyle Kripto Varlıklara Haciz Geliyor

İCRA SÜREÇLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Adalet Bakanlığı’nın altında bulunan İcra ve İflas Kanunu Bilim Komisyonu, icra süreçlerine ilişkin önemli bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Taslak metne göre, kripto varlıklara haciz konulabileceği açıkça ifade edilecek.

MEVZUATTAKİ BELİRSİZLİK GİDERİLİYOR

Mevcut durumda kripto varlıkların haczedilip haczedilemeyeceği konusunda belirsizlik söz konusuydu. Yeni düzenleme ile bu kararsızlık ortadan kalkacak ve dijital varlıkların icra kapsamında yer alması sağlanacak.

KRİPTO HİZMET SAĞLAYICILARI ROL ALACAK

Haciz işlemleri, kripto hizmet sağlayıcıları vasıtasıyla gerçekleştirilerek borçluların mal beyanında kripto paralarını da bildirmeleri zorunlu kılınacak. Bu sayede dijital varlıkların saklanması ve paraya çevrilmesi süreçleri düzenlenmiş olacak.

DEĞER TESPİTİ BİLİRKİŞİLERE AİT OLACAK

Haczedilen kripto varlıkların değeri bilirkişiler tarafından belirlenecek. Saklama ve satış uygulamaları ise çıkarılacak yönetmelikle netleştirilecek. Böylelikle icra süreçleri dijital varlıklar açısından da klasik malvarlıklarıyla benzer bir işlem görecek.