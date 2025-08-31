Yeni İlaçla Kedilerde Kanser Umudu!

ÖLÜMCÜL KANSER TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Baş ve boyun skuamöz hücreli karsinomu (HNSCC), kedilerde ve insanlarda oldukça ölümcül ve tedavisi zor bir kanser türü olarak öne çıkıyor. ABD’de gerçekleştirilen küçük çaplı bir denemede, bu hastalığa yakalanmış 20 kediye yeni bir ilaç uygulandı. Elde edilen sonuçlar, kedilerin üçte birinden fazlasında hastalığın kontrol altına alındığını ve yan etkilerin minimum seviyede kaldığını ortaya koydu. Denenen ilaç, insanlardaki baş-boyun kanserleri için geliştirilmişti ve ilk defa STAT3 adlı molekülü hedef alıyor. Bu molekül, kanserin ilerlemesinde kritik rol oynayan bazı genlerin aktivitesini kontrol ediyor ve birçok tümör türünde yer alıyor.

OLUMLU TEDAVİ SONUÇLARI

Araştırmacılar, STAT3 molekülünün etkisini engelleyerek bağışıklık sisteminin kanserle savaşmasına yardımcı olan PD-1 proteininin seviyesini artırdıklarını belirtti. Çalışmaya katılan kedilerden biri olan 9 yaşındaki Jak adlı siyah kedi için teşhis sonrası yalnızca 6-8 hafta ömür biçilmişti. Ancak tedavi sonrasında semptomların hafiflediği görüldü ve Jak, 8 aydan uzun bir süre hayatta kaldı. Jak’ın sahibi Tina Thomas, “O süre zarfında çocuklarım mezuniyetlerini tamamladı, Jak bizimle bir Noel daha geçirdi. Buna değdi” diye ifade etti. Genel olarak, 20 kediden 7’sinde tümörlerin küçülmesi veya hastalığın stabil hale gelmesi gözlemlendi. Bu kedilerin ortalama yaşam süresi tedavi sonrası 161 gün olarak kaydedildi.

YENİ UMUT: İNSANLAR İÇİN GELİŞMELER

Araştırmacılardan Dr. Daniel Johnson, çalışmanın iki önemli sonucuna dikkat çekti: “Gen ifadesini kontrol eden ve kanser gelişimini tetikleyen transkripsiyon faktörlerinin hedef alınabileceği kanıtlandı. Kediler gibi evcil hayvanların kanser modelleri, insanlar için yapılan deneylerde farelerden çok daha güvenilir sonuçlar verebilir.” Çalışmanın yazarlarından Dr. Jennifer Grandis ise, “Bu tür araştırmalar hem evcil hayvanlara fayda sağlıyor hem de insanlara yönelik tedavilerin geliştirilmesini hızlandırıyor. Kediler zarar görmedi, aksine birçoğu tedaviden yararlandı” diyerek çalışmanın önemine vurgu yaptı.