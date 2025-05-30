Yeni İnfaz Düzenlemesi Meclis’te Sunuldu

10. YARGI PAKETİ İÇİNDE YER ALAN İNFAZ DÜZENLEMESİ TBMM’YE SUNULDU

10. Yargı Paketi çerçevesinde bulunan infaz düzenlemesi, AK Partili milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na iletildi. Düzenlemeye dair görüşmeler cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak. Teklifte toplamda 30 madde yer alıyor ve bu düzenlemenin, 19 bin 800 mahkuma tahliye imkanı sağlaması bekleniyor.

DÜZENLEMENİN AMACI NEDİR?

NTV canlı yayınında düzenlemeye ilişkin düşüncelerini paylaşan Hukukçu Pınar Bektaşoğlu, “Müebbet ağırlaştırılmış cezalarla ilgili bir düzenleme yok. Bu düzenleme cinsel istismar ve FETÖ’den ceza almış kişileri kapsamıyor. Bu düzenlemede terör suçlusu olup hasta veya ileri yaşta olması nedeniyle cezasını konutta çekmesi için bir düzenleme var.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İKİ YILIN ALTINDA CEZA ALANLAR NE OLACAK?

İki yılın altındaki cezalara dair görüşlerini belirten Bektaşoğlu, “Bir kişi bir suç işlediyse karşılığını görmesi lazım. Bu düzenlemeyle en ufak bir suç işleyen cezaevine girecektir. Böylece bir caydırıcılık olacaktır ve mevcut cezanın en az yüzde 10’unu yatacaktır.” dedi.

PAKETE TEPKİLER GELİYOR

Buna ek olarak, infaz düzenlemesine yönelik eleştiriler de gündeme geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, “Covid-19 düzenlemesinin pakete konulmaması büyük bir eksiklik. AK Parti bu konuda hem umut verdi hem de son dakika bundan vazgeçti. Bu kabul edilemez.” sözleriyle durumu eleştirdi.

KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLER GELİYOR

Ayrıca, infaz sisteminde daha geniş kapsamlı değişiklikler için de çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmanın sonbaharda Meclis’e sunulması planlanıyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİNDEKİ ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER

Kanun teklifinde dikkat çeken düzenlemeler şu şekilde sıralanıyor:

– Hüküml ünler, 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanabilmek için cezasının onda birini cezaevinde geçirecek,

– 2 yılın altındaki suçlarda en az 5 gün cezaevinde kalınacak,

– Mükerrer suçlarda şartlı salıverme düzenlemesi yer aldı. İyi hal koşuluyla cezasının 3/4’ünü çekecekler,

– Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü için konutta infaz süresi 3 yıl olacak,

– 70 yaş üzerindekiler 4 yıl, 75 yaş üzerindekiler 5 yıl, 80 yaş üzerindekiler cezasının 6 yılını konutta geçirebilecek,

– Hastalık ve engellilik durumu nedeniyle yaşamını cezaevinde tek başına sürdüremeyenlerin infazı Adli Tıp kararıyla konutta olacak. Bu düzenlemeden terör suçluları yararlanacak, ancak ağırlaştırılmış müebbet cezası alan darbe suçluları bu düzenlemeden faydalanamayacak,

– Meskun mahale ateş etme cezası 5 yıla çıktı. Kuru sıkı tabanca ile ateş etme de bu suçun kapsamına alındı,

– Trafikte yol kesme ise ayrı bir suç haline geldi ve cezada üst sınır 3 yıl oldu.