Yeni İnfaz Sistemi İçin Adım Atılıyor

AK PARTİ VE MHP’DEN YENİ İNFAZ SİSTEMİ

AK Parti ile MHP tarafından gündeme taşınan yeni infaz sistemi çerçevesinde Adalet Bakanlığı kapsamlı bir eylem planı oluşturdu. Bu plan doğrultusunda, ceza infaz sisteminde gerçekleştirilecek değişikliklerle, suç-yaptırım-infaz dengesinin iyileştirilmesine yönelik önemli adımlar atılacak.

YENİ YAPTIRIMLAR GELİYOR

Eylem planındaki zaman çizelgesine göre, önümüzdeki iki yıl içinde atılacak adımlar aracılığıyla ceza mevzuatı toplumsal ihtiyaçlar ışığında yeniden gözden geçirilecek. Kısa süreli hapis cezalarına alternatif olarak, yeni yaptırımların etkili bir şekilde uygulanması hedefleniyor. Bu yaptırımların kapsamının genişletilmesiyle, ceza adaleti sistemi hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırım türleriyle zenginleştirilecek.

MAKTU ORANLI DENETİMLİ SERBESTLİK

Hükümlüler, denetimli serbestlik süresi boyunca, suçun niteliğine uygun olarak belli yükümlülüklere tabi tutulacaklar. Aynı zamanda maktu oranlı denetimli serbestlik uygulaması gözden geçirilecek. İhtiyaç duyan ağır hastalığı veya bedensel engel durumu nedeniyle bakım gerektiren tutuklu ve hükümlüler için rehabilitasyona uygun müstakil ceza infaz kurumları oluşturulması planlanıyor.

“AF DEĞİL, DENETİMLİ SERBESTLİK”

AK Parti kaynakları, kamuoyunda denetimli serbestlik ve af düzenlemelerinin karıştırıldığını vurgulayarak, atılacak adımın af değil, denetimli serbestlik ile ilgili olacağını açıkladı. AK Parti’nin hukukçu kurmayları, “Şu anda suç tiplerine göre kademeli infaz var. Tüm dünyada rehabilitasyon şartları sağlandığında denetimli serbestlik uygulanıyor.

ÖNEMLİ OLAN ÇIKANLARIN YENİDEN SUÇ İŞLEMEMESİ

Yeniden suç işlememek için atılacak adımlar üzerinde durulması gerektiğinin altını çizen yetkililer, “Makul uygulanabilir bir yol izlemesi lazım. Hapiste olan birine umut verilmeli. 20 yıl ceza alan biri 20 yılı içeride geçirmemeli. Kurallara uyuyorsa cezanın bir bölümünü dışarda denetimli serbestlik şartlarıyla tamamlayabilir.” diye ekledi. Dışarı çıkanların denetimli serbestlik kurallarını ihlal ettiklerinde daha fazla ceza alacaklarını bilmeleri gerektiği de ifade edildi.

YENİDEN SUÇ İŞLEME ORANI YÜZDE 45

Adalet Bakanlığı kaynakları, infaz rejiminde temel amacın suçluları topluma kazandırmak ve ıslah etmek olduğunu belirtti. Ancak, tüm dünyada cezaevinden çıkanların yaklaşık yüzde 40’ı-45’inin yeniden suç işlediği kaydedildi. Türkiye’deki oranların da benzer seviyelerde olduğu belirtilerek, “Cezaevinden çıkanların suç işleme oranı korkutucu bir rakam. Bu nedenle infaz rejiminin tüm yönleriyle gözden geçirilmesi gerekmekte. Bu yalnızca Adalet Bakanlığı’nın sorumluluğunda değil; aile, toplum ve devletin birlikte ele alması gereken bir meseledir.” dendi.