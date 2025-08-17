Yeni İngilizce Eğitimi Resmen Başlıyor!

Ekol TV’den Oğuz Şahin’in haberine göre, Türkiye’de yabancı dil öğrenimi uzun zamandır tartışmaların odağı haline geldi. Öğrencilerin en çok duyduğu şikayetlerden biri de “Anlıyorum ama konuşamıyorum” ifadesi. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte bu sorunu ortadan kaldırmayı amaçlayan kapsamlı bir değişikliğe gidiyor.

EZBERDEN UZAK YENİ DERS SİSTEMİ KURULUYOR!

Yeni sistemle birlikte İngilizce dersleri ezberden uzak, sade bir anlatımla öğrencilerin günlük yaşamlarıyla ilişkilendirilerek işlenecek. Bu nedenle ders kitapları baştan sona yenilenecek ve mevcut ünite sayıları azaltılacak. Bir yılda işlenen 12 ünite sayısı 8’e düşürülecek. Böylece öğrencilerin konuları kavraması için daha fazla zaman bulması sağlanacak.

ETKİLEŞİMLİ ÖĞRENME UYGULANACAK

Ankara Bilim Üniversitesi Eğitim Uzmanı İsmail Soylu, yeni yöntemi şöyle tanımladı: “Marif modeli etkileşimli öğrenme, sınıfın içinden okul koridoruna, laboratuvarlara ve hayatın kendisine, okul bahçesine ve dışarıya kadar öğretim yapan bir sistem. İngilizce dersi var ama yanında iletişim becerisi de ekleniyor. Yani öğrenci İngilizceyi nasıl konuşacak? Etkileşim yoluyla konuşabiliyor.” Sistemin diğer bir yeniliği ise öğrencilerin seviyelerine göre gruplara ayrılması. Her sınıfta üç ayrı grup oluşturulacak ve öğrenciler, kendi seviyelerine uygun aktivitelerle ders işleyecek.

SİSTEM 8 TEMA ÜZERİNDEN HAYATA GEÇİRİLECEK!

Yeni müfredat 8 tema etrafında şekillenecek: Okulda yaşam, sınıfta yaşam, evde yaşam, mahallede yaşam, ülkede yaşam, dünyada yaşam, evren ve gelecek. Böylece çocuklar İngilizceyi sadece derslerde değil, hayatın farklı alanlarında da kullanmayı öğrenme fırsatı bulacak. Ayrıca, her yılın başında 4 haftalık bir tekrar dönemiyle öğrencilerin önceki bilgilerini tazelemesi sağlanacak.