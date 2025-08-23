Gündem

Yeni Kaptanlar Açıklandı Juventus’ta

İTALYA SERIE A’DA YENİ SEZON BAŞLIYOR

İtalya Serie A’da Juventus, yeni sezonun açılış maçında sahasında Parma ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesinde, Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor basın toplantısında merak edilen soruları yanıtladı ve takım hakkında önemli bilgiler verdi.

KAPTANLIK SIRALAMASI AÇIKLANDI

Tudor, takım kaptanını belirleyerek “Manuel Locatelli kaptan ve Bremer’in yardımcı kaptan olmasına karar verdim.” sözleriyle takım sıralamasını duyurdu. Bu açıklama, takımda liderlik yapacak oyuncunun kim olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Tudor, ayrıca genç futbolcuyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Kenan Yıldız’ın yanı sıra “Sonrasında Kenan Yıldız, Federico Gatti ve Khepheren Thuram gelecek. Bunlar kulüple paylaştığım bilgiler.” ifadelerini kullandı. Bu durum, Juventus’un gelecekteki planları ve genç yeteneklere verdiği önemi gösteriyor.

Türkiye Kuraklık Durumunu Gösteriyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden bir akademisyen, Avrupa Uzay Ajansı'nın verilerini kullanarak Türkiye'deki kuraklık durumunu haritalayarak su stresini analiz etti.
Akçadağ’da Çarpışma: 4 Ölü, 2 Yaralı

Malatya-Kayseri yolunda gerçekleşen kafa kafaya çarpışmada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın detayları araştırılıyor.

