Yeni Katılımlar Bekleniyor Yerel Yönetimlerde

YENİ KATILIMLAR SİYASİ KULİSLERE YANSIDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni katılımlar hakkında ilk bilgileri siyasi kulislere duyurdu. Erdoğan, “Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor. Yarın da partimize yeni katılımlar olacak” sözleriyle işaret ettiği transferlerin 6 belediye başkanını kapsadığını belirtti.

CHP VE İYİ PARTİ’DEN İSTİFALAR OLDU

Öne sürülen bilgilere göre, CHP ve İYİ Parti’den istifa eden 5 belediye başkanının yanı sıra 1 bağımsız belediye başkanının AK Parti’ye katılması bekleniyor. Söz konusu belediyelerin Aydın, Gaziantep, Yalova, Isparta, Kastamonu ve Aksaray’dan olduğu bildiriliyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI VE PARTİLERİ

Kulislere dayanan bilgilere göre, 14 Ağustos Perşembe günü şu belediye başkanlarının AK Parti’ye katılması planlanıyor: Aydın Büyükşehir Belediyesi (CHP) – Özlem Çerçioğlu, Gaziantep/Şehitkamil Belediyesi (CHP) – Umut Yılmaz, Yalova/Altınova Belediyesi (CHP) – Yasemin Fazlaca, Isparta/Yalvaç Belediyesi (İYİ Parti) – Mustafa Kodal, Aksaray/Yeşiltepe Belediyesi (İYİ Parti) – İsmail Akpınar ve Kastamonu/Bozkurt Belediyesi (Bağımsız) – Muammer Yanık. Bu katılımlar, AK Parti’nin yerel yönetimlerdeki ağı genişletmesini sağlıyor.