Yeni Kitap: Mücadele ve Umut Temalarını İşliyor

Modern yaşamın yorucu akışında yılmadan mücadele etmeyi ele alan eser, zorlukları birer deneyime dönüştürmenin ve her yeni günü yeniden başlamak için bir fırsat olarak görmenin önemini ön plana çıkarıyor.

YOL ARKADAŞI BİR ANLATIM

Kitap, okuyucuya dışarıdan öğüt veren bir ses olmaktan ziyade, yaşamın içinde deneyimle sınanmış ve birçok kez yeniden ayağa kalkmış bir yol arkadaşı olarak konumlanıyor. İçeriği, Harvard Üniversitesi’nin 80 yıllık mutluluk araştırmaları ve Pozitif Psikoloji kuramlarının desteğiyle pratik çözümler sunuyor.

SOSYAL MEDYANIN İLLÜZYONU

Mergen, “Yaşam Çarkı” gibi yöntemlerle modern bireyin en büyük tuzağı olan sosyal medya illüzyonuna karşı alternatif yollar geliştirmeyi amaçlıyor. Kitabın özünü “Derdinizi paylaşabileceğiniz beş dostunuz varsa, mutlu olmaya yüzde 60 daha yakınsınız” sözleriyle özetliyor.

HER YAŞ VARYANT POTANSİYELİ TAŞIYOR

Yazar, biyolojik yaştan bağımsız olarak her dönemin bir potansiyel barındırdığını ve harekete geçtikçe enerjinin arttığını vurguluyor. Kitap, içsel güçlerini yeniden keşfetmek isteyenler için bir yol haritası sunuyor.

TIJEN MERGEN KİMDİR?

Profesyonel Koç, Hikâye Anlatıcısı, Yönetim Danışmanı, Eğitimci ve Aktivist olan Tijen Mergen, 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden Yüksek Lisans derecesiyle mezun olmuştur. NCR Türkiye’de Satış Müdürlüğü ve NCR Orta ve Doğu Avrupa bölgelerinde Satış ve Pazarlama Müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulunmuştur. 1998-2003 yılları arasında Apple-Bilkom’da Genel Müdür olarak hizmet vermiştir. 2000 yılında, Bilkom’un Koç Holding’e devri sürecinde faal olarak rol almış ve sürecin başarıyla tamamlanmasına katkıda bulunmuştur. Aynı yıl, Dünya Gazetesi tarafından “Yılın Profesyonel İş Kadını” ödülüne layık görülmüştür.

2004-2010 yılları arasında Doğan Gazetecilik bünyesinde Pazarlama ve İş Geliştirme Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev alan Mergen, kurumun gazetelerinin satış ve pazarlama faaliyetlerinin yönetiminin yanı sıra yazılı basının dijital dönüşümünde öncü rol üstlenmiştir. Türkiye’de tanınan “Baba Beni Okula Gönder” sosyal sorumluluk projesinin liderliğini yürütmüştür.

2013-2017 yılları arasında Doğan Gazetecilik’te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almış ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde beş yılı aşkın süre pazarlama stratejileri ve dijital dönüşüm dersleri vermiştir. 2013 yılında, çalışan mutluluğunun kurum başarısındaki önemi üzerine Power Of Happiness Platformu’nu kurarak bu konuda yöntemler geliştirmiştir. Yirmi beş senedir sivil toplum gönüllüsü olarak birçok derneğin kuruluşunda ve çalışmalarında yer alan Mergen, 2019-2023 yılları arasında KAGİDER’de Başkan Yardımcısı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde de Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nde (BUMED) yönetim kurulu üyesi olarak etkinlik göstermektedir.