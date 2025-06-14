Yeni Kriz, Küresel Piyasalarda Şok Yarattı

ORTADOĞU’DA PATLAK VEREN KRİZİN ETKİLERİ

Ortadoğu’da ortaya çıkan yeni kriz, dünya genelindeki piyasalarda büyük bir şok etkisi yarattı. İsrail’in İran’a yönelik yaptığı saldırıya, İran’ın yüzlerce balistik füze ile karşılık vermesi, küresel ekonomide yeni bir kırılma anını tetikliyor. Bu gelişmeler ışığında, altın güvenli liman olarak zirve noktaya ulaştı.

YATIRIMCILARIN GÜVENLİ LİMANA YÖNELİŞİ

Saldırı haberlerinin ardından yatırımcılar, panik halinde güvenli limanlara yöneldi. Altının ons fiyatı 3.433 dolarla rekor seviyesine olan 3.500 dolara yaklaşmış durumda.

PETROL FİYATLARINDAKİ DİRENCİN ÇATIŞMASI

Petrol piyasası ise 2022’den bu yana en büyük günlük yükselişini yaşadı. ABD ham petrolü %7,26 artışla varil başına 72,98 dolara yükseldi. Brent petrol de %7 primle 74,23 dolardan kapandı. Gün içerisinde fiyat artışları %14’e kadar çıktı. Bu, Ukrayna savaşının ilk haftasından bu yana görülen en sert yükseliş olarak kaydediliyor. Deutsche Bank, “Şimdi tüm gözler gerginliğin ne kadar tırmanacağına çevrildi” derken, Capital Economics, “Bu durum küresel ekonomiyi petrol fiyatları üzerinden vurabilir” şeklinde değerlendirmelerde bulunuyor. Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki bu artışın enflasyonu yeniden alevlendirebileceğini belirtiyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (FED) ve diğer büyük merkez bankaları için faiz kararlarında yeni bir baskı dönemi başlayabiliyor.

ABD BORSALARINDAKİ SERT SATIŞLAR

ABD piyasaları açıkken yaşanan saldırılar, Wall Street’teki sert satışları da beraberinde getirdi. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq gün içerisinde ortalama %1,5’in üzerinde değer kaybetti. Özellikle teknoloji ve finans hisselerinde ciddi satışlar gözlemlenirken, savunma ve enerji hisseleri yukarı yönlü hareket etti. Nasdaq, saldırıların etkisiyle 21.188 seviyesine kadar geriledi. S&P 500, sert kayıplar vererek 5.960 seviyesine düştü. Altının ons fiyatı 3.447 dolara yükselerek rekor seviyesine yakın seyrini sürdürmeye devam ediyor.