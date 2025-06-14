Yeni Kriz, Küresel Piyasalarda Şok Yarattı

ORTADOĞU’DA PATLAK VEREN YENİ KRİZ

Ortadoğu’da yaşanan yeni kriz, küresel piyasalarda ciddi şok etkisi yaratıyor. İsrail’in İran’a karşı düzenlediği saldırıya İran’ın yüzlerce balistik füzeyle yanıt vermesi, dünya ekonomisinde yeni bir kırılma anının başlamasına neden oluyor. Altın, güvenli liman olarak zirveye ulaşıyor.

YATIRIMCILAR GÜVENLİ LİMANLARA YÖNELİYOR

Saldırı haberleri sonrasında yatırımcılar panik içinde güvenli limanlara yöneliyor. Altının ons fiyatı, 3,433 dolarla rekor seviyesindeki 3,500 dolara yaklaşmış durumda. Petrol piyasası da 2022’den bu yana en büyük günlük artışı yaşıyor. ABD ham petrolü, %7,26 artışla varil başına 72,98 dolara çıkarken, Brent petrol %7 primle 74,23 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde fiyat artışları %14’e kadar ulaşabiliyor. Bu durum, Ukrayna savaşının ilk haftasından bu yana görülen en yüksek yükseliş olarak kaydediliyor.

ENFLASYONDA YENİ BASKI DÖNEMİ

Deutsche Bank, “Şimdi tüm gözler gerginliğin ne kadar tırmanacağına çevrildi,” derken, Capital Economics, “Bu durum küresel ekonomiyi petrol fiyatları üzerinden vurabilir,” açıklamasını yapıyor. Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki bu artışın enflasyonu yeniden alevlendirebileceğini belirtiyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (FED) ve diğer büyük merkez bankaları için faiz kararlarında yeni bir baskı dönemi başlayabileceği öngörülüyor.

ABD PİYASALARINDA SERT SATIŞLAR

ABD borsalarında yaşanan durum, Wall Street’te sert satışlarla sonuçlanıyor. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq, gün içerisinde ortalama %1,5’in üzerinde değer kaybetti. Teknoloji ve finans hisselerinde önemli satışlar dikkat çekerken, savunma ve enerji hisseleri yükseliş gösteriyor. Nasdaq, saldırıların etkisiyle 21,188 seviyesine kadar düşerken, S&P 500 sert kayıplar vererek 5,960 seviyesine gerilemiş durumda. Altının ons fiyatı ise 3,447 dolara çıkarak rekor seviyesine yakın seyrediyor.