Yeni Memur Zammı Onaylandı! Hakem Kurulu

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Kamu Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin yapılacak toplu sözleşmedeki zam oranını belirlemek için dördüncü toplantısını tamamladı. Toplantı sonucunda 2026 yılı için yüzde 11+7’lik teklif değişmeden kaldı. 2027’nin ilk altı ayı için ise teklif bir puan artırılarak yüzde 5+4 olarak belirlendi. Son dakika bilgilerine göre Kamu Hakem Kurulu memur zammını onayladı. Ancak Memur-Sen ve Kamu-Sen, taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle Hakem Kurulu’ndan çekildi.

MEMUR-SEN’DEN AÇIKLAMALAR

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu süreçteki açıklamasında “Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 Kazanım Hakem Kurulunda oylandı. Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu’ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu’ndan çekildik.” ifadelerini kullandı. CNN Türk Muhabiri Nisan Korkmaz, yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendirerek, memur zammı görüşmelerindeki karmaşaya dikkat çekti. Korkmaz, “2026 için oranlar 11+7 olarak aynı kaldı ama 2027 için oranlar bir puan artırıldı. 4+4 oranlar 5+4 olarak revize edildi.” dedi.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ VE İYİLEŞTİRMELER

Hükümetin son teklifinde, 2026 yılı için memurlara ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda ise yüzde 7 zam öngörüldü. 2027 yılı için ise yüzde 4 artı 4 oranında teklif sunuldu. Ayrıca taban aylığa ek olarak bin lira artış yapılması önerildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık. Kamu personelinin geneline ilişkin hizmet kollarımızda büyük oranda anlaşma sağlandı.” şeklinde konuştu. Memur maaş zamlarıyla ilgili ise Hakem Kurulu’nun karar vereceği belirtildi. Yalçın, bu süreçte “7 milyona yakın memur ve emekli için yapılabilecek bir şey varsa, inisiyatif hükümettedir.” ifadelerini kullandı.

İYİLEŞTİRMELERİN DETAYLARI

Hayata geçen iyileşmeler arasında genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfının puan artışının 8’den 10’a çıkarılması, yabancı dil tazminatına 100 puan eklenmesi ve fazla çalışma ücretleriyle ilgili adımlar yer alıyor. Memurlar, yapılan bu teklifleri kabul etmediklerini dile getirerek, Memur-Sen ve Kamu-Sen’in Hakem Kurulu’ndan ayrıldıklarını duyurdukları süreçte kaliteli hizmet ve hakların korunması adına önemli adımlar beklediklerini ifade ettiler.