Yeni MG HS, İngiltere’de En İyi Aile SUV’u Seçildi

YILIN OTOMOBİLİ ÖDÜLLERİ’NDEN BÜYÜK BAŞARI

Yeni MG HS, otomotiv sektörünün prestijli araç satın alma yayını “What Car” tarafından düzenlenen 48. Yılın Otomobili Ödülleri’nde “Fiyat-Fayda Avantajı Sunan En İyi Aile SUV”u olarak ödüllendirildi. Geçen yılın son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulan bu model, 2025 “What Car?” Yılın Otomobili Ödülleri’nde zaferini ilan etti. Turbo benzinli motor seçeneği ile dikkat çeken yeni HS, “Fiyat-Fayda Avantajı Sunan En İyi Aile SUV”u ödülüne sahip oldu.

YÜKSEK KATMA DEĞER SUNAN SUV

MG’nin SUV pazarında yüksek katma değer sağlama konusundaki itibarı, bu ödül ile bir kez daha tescillendi. Turbo benzinli yeni HS, Türkiye pazarında 2 milyon 225 bin TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile Luxury donanım seviyesiyle MG yetkili satıcılarında satışa sunuluyor. Şubat ayına özel avantajlarla birlikte müşterilere daha fazla seçenek sunuluyor.

ÖDÜLLÜ ARAÇ OLARAK TANINIYOR

“What Car?” ekibi, yeni MG HS hakkında büyük övgülerde bulundu. “What Car?” editörü Steve Huntingford, “MG’nin sunduğu ürünler ‘What Car?’ ekibini etkilemeye devam ediyor. Yeni HS, ödüllü MG4 Electric’in izinden giderek çok yönlü ve üstün özellikli bir araç olduğunu kanıtladı” dedi. Uzmanlar, “1,5 litrelik benzinli motoruyla yeni MG HS ile benzer fiyatta sunulan alternatif modeller hem daha küçük hem de bu kadar pratik değiller.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.