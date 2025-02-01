Yeni Nesil C3 Aircross Türkiye’de Satışta

YENİ C3 AIRCROSS’UN HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR

Yeni nesliyle Türkiye yollarında yer alacak olan C3 Aircross, segmentindeki rekabetçi pozisyonunu daha da güçlendirmek üzere benzersiz tarzı ile yeni bir döneme adım atıyor. Dış görünümde daha güçlü ve şık bir SUV silueti ile karşımıza çıkan yeni C3 Aircross, artık daha iddialı, kaslı ve dinamik bir görünüm elde ediyor. 4,39 metre uzunluğundaki yeni model, kompakt yapısını korurken daha geniş bir iç mekan sunuyor. Türkiye’de hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleri ile yollara çıkacak olan yeni C3 Aircross, Citroën’in B segmentindeki hamlesinin devamını temsil ediyor.

REKABETÇİ TASARIM VE KONFOR

Yeni C3 Aircross, güçlü tasarımı ve geniş yaşam alanı ile hibrit ve elektrikli güç aktarım sistemlerine dair geniş bir seçenek yelpazesi sunarken, kabin içindeki konfor ve bağlantı özellikleri ile tamamen yeni bir tarz yaratıyor. Citroën, B-SUV segmentinde iddialı modelini mayıs ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Aynı tasarım kimliğini taşıyan C3 modeli ile birlikte Avrupa’da “25.000 Euro’nun Altındaki En İyi Otomobil” kategorisinde Altın Direksiyon ödülünü kazanmış olan yeni C3 Aircross, geniş iç hacmi ve geliştirilmiş araç içi konfor özellikleri ile dikkat çekiyor.

FONKSİYONEL VE BAĞLANTILI İÇ MEKAN

C3 Aircross’un Max donanım versiyonu, hafifçe sürücüye dönecek şekilde konumlandırılmış 10,25 inçlik renkli bilgi-eğlence ekranı ile oldukça modern bir deneyim sunuyor. Bu ekran, akıllı telefonlardan esinlenilen bir widget mimarisi içeriyor ve sanal kısayollar, navigasyon, telefon, radyo, uygulamalar ve medya gibi işlevlere erişim sağlıyor. Kablosuz Wi-Fi özelliği, Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu çalışarak akıllı telefon entegrasyonunu artırıyor. Araç içi bağlantı, ön kısmın yanı sıra arka koltukların önünde yer alan toplam dört adet USB-C girişi ile destekleniyor. Orta konsoldaki özel depolama alanına entegre edilen 15W kablosuz şarj teknolojisi de pratik kullanım sunuyor.

GELİŞMİŞ İÇ HACİM VE KONFOR ÖZELLİKLERİ

Yeni C3 Aircross, 4,39 metre uzunluğa ulaşarak daha fazla iç hacim sağlıyor. Bu yeni model, son derece dengeli oranlarla sınıfının en uzun aks mesafesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Uzun aks mesafesi, arka yolcular için daha geniş diz mesafesi sunuyor. Geniş yaşam alanı ve araç tasarımı, tüm yolcuların konforlu bir seyahat deneyimi yaşamasını sağlıyor. Yeni C3 Aircross’ın iç tasarımında yer alan Advanced Comfort® koltuklar, ekstra dolgu köpük katmanları ile seyahat süresince en yüksek konforu sunuyor. Arka koltuklar 40/60 oranında katlanarak geniş bagaj alanı sunarken, eğimli koltuk yapısı, 460 litrelik bagaj hacminde en iyi değerlere ulaşmış durumda.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT GÜÇ SEÇENEKLERİ SUNUYOR

Yeni C3 Aircross, Citroën’in elektrikli çözümlerle uyumlu bir tasarım felsefesi benimsediği Akıllı Otomobil Platformu’nu paylaşıyor. Bu model, hibrit çözümler ile geleneksel içten yanmalı motor seçeneği dışında elektrikli sürüş imkanı sunarak enerji geçişindeki zorluklara uyum sağlıyor. 136 HP gücündeki 48V hibrit güç aktarım sistemi ve tamamen elektrikli versiyon olmak üzere iki farklı motor seçeneği bulunuyor. Elektrikli versiyon, 300 km’nin üzerindeki menzil ile günlük hayatı kolaylaştırıyor ve 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor.

YENİ SÜRÜŞ TESİSLERİ VE KONFOR TEKNOLOJİLERİ

Yeni C3 Aircross, ister tek başına isterse beş kişilik bir grup ile seyahat edilirken konfor ve keyif dengesini sağlamak üzere tasarlandı. Bu modeldeki Citroën Advanced Comfort® süspansiyon teknolojisi, yol şartları ne olursa olsun kullanıcıların benzersiz bir konfor hissetmesini sağlıyor. Yeni C3 Aircross, güçlü ve iddialı tasarımı ile birlikte geniş iç alan ve bağlantı özellikleri ile dikkat çekiyor, hibrit ve elektrikli motor seçenekleri ile modern SUV ihtiyaçlarına cevap veriyor.