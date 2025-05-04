Yeni Nesil Çeteler, Sosyal Medyayı Kullanıyor

İSTANBUL’DA YENİ NESİL SOKAK ÇETELERİ

İstanbul, son dönemlerde geleneksel mafya yapılanmalarından sıyrılıp sosyal medya ve dijital platformları karargâh olarak kullanan yeni nesil sokak çetelerinin tehdidi altına girdi. Hürriyet’in haberine göre, “Casperlar”, “Daltonlar”, “Redkitler” gibi adlarını çizgi film karakterlerinden alan bu çeteler, uyuşturucu ticareti, cinayet, yaralama, haraç ve tehdit gibi suçlarıyla şehirde korku salıyor. Motosikletli tetikçiler, kaskları ve sosyal medya canlı yayınları ile rakip gruplara açıktan meydan okuyor. Ayrıca, esnafa “mikro çökme” yöntemiyle baskı yaparak korku imparatorlukları kuruyorlar.

YENİ NESİL MAFYANIN TAKTİKLERİ

Geleneksel mafya geleneklerinin yerini alarak, sosyal medyada sahte hesaplarla provoke edici paylaşımlar yapıyor ve rakip bölgelerde canlı yayınlar açıyorlar. Bu çeteler, TikTok, Instagram ve YouTube gibi platformlarda güç gösterisi yaparak birbirlerine gözdağı veriyor ve 20-25 yaş arası gençleri kendi saflarına katıyor. Çeteler, Kolombiya kartellerinden esinlendikleri motosikletli suikast timleri ile tanınıyor. Kiralık veya çalıntı motosikletlerle gerçekleştirilen saldırılar genellikle kasklı tetikçiler tarafından yapılıyor. CNN Türk’ün haberine göre, “Bu gruplar, haraç alamadıkları iş yerlerini kurşunluyor, ölüme kadar varan saldırılar düzenliyor.”

AHMET MİNGUZZİ OLAYI VE CASPERLAR

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi ve ailesine sosyal medya üzerinden tehdit videoları gönderilmesi, Casperlar çetesini gündeme taşıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Minguzzi ailesine tehdit mesajları atan 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Türkiye Gazetesi’ne göre, Casperlar, Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’ye de sahip çıkarak, “Sizde memur, Casperlarda kardeş bitmez” şeklinde ifadelerle devleti hedef aldı.

İSTANBUL’UN TEHLİKELİ ÇETELERİ

Hürriyet’in haberine göre, İstanbul ve çevresinde faaliyet gösteren bazı sokak çeteleri ise şunlardır:

BARİŞ BOYUN GRUBU

Merkez: İstanbul geneli

Lider: Barış Boyun (İtalya’da 22 Mayıs 2024’te tutuklandı)

Faaliyetler: Uyuşturucu, silah kaçakçılığı, yasadışı bahis, cinayet. Yunanistan, Gürcistan ve Fransa’da saldırılar düzenliyor.

Detay: Savcılık iddianamesine göre mali kaynakları uyuşturucu ve yasadışı bahisten geliyor.

DALTONLAR

Merkez: Bahçelievler

Lider: Beratcan Gökdemir (“Can Dalton”, Rusya’da tutuklu)

Faaliyetler: Motosikletli suikast timleri ile 20’ye yakın cinayet. Sosyal medyada tetikçi topluyorlar.

Detay: Milliyet’e göre, cinayet için 1-5 milyon dolar, yaralama için 1-10 milyon TL alıyorlar.

CASPERLAR

Merkez: Şirinevler, Yenibosna

Liderler: Hamuş Atız, Piro Atız

Faaliyetler: Daltonlar ile düşman, tehdit ve cinayet suçları.

Detay: Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne yapılan motosikletli saldırıda Casperlar-Daltonlar hesaplaşması öne çıktı.

REDKİTLER

Merkez: Bahçelievler, Yenibosna

Lider: Ferhat Delen (Ferhat Mardin, yurtdışında firari)

Faaliyetler: Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirme hedefi ile saldırılar düzenliyor.

Detay: 10 Haber’e göre, Daltonlar ile kanlı çatışmaları var.

ANUCURLAR

Merkez: Kağıthane

Liderler: İnan ve Sinan Anucur

Faaliyetler: Polis çatışmasında bir polisi şehit ettiler.

Detay: Evrensel’e göre, karargâh olarak kullandıkları dairede polisle çatıştılar.

GÜNDOĞMUŞLAR

Merkez: Nurtepe, Kağıthane

Lider: Uğurcan Gündoğmuş

Faaliyetler: Anucurlar ile kan davası.

ÇİRKİNLER

Merkez: Bahçelievler, Bağcılar

Lider: Zuhat Altunç

Faaliyetler: Polis kılığına girerek adam kaçırma. Son operasyonda 47 kişi yakalandı.

ARAP EMRAH

Merkez: Gazi Mahallesi

Lider: Emrah Sever

Faaliyetler: Kullandığı araçları Alibeyköy Barajı’na gömüyordu.

HALİL AY GRUBU

Merkez: Adıyaman-Adana-İstanbul

Lider: Halil Ay (Fransa’da Daltonlar tarafından öldürüldü)

Faaliyetler: Haliç Köprüsü’nde Cumali Aslan’ın öldürüldüğü saldırıyı yaşadılar.

BAYGARALAR

Merkez: Adana, Siirt kökenli, İstanbul’a yayıldılar

Lider: Ramazan Baygara

Faaliyetler: Yurtdışında eylemler.