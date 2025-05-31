Yeni Operasyon: 5 Belediye Başkanı Gözaltında

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI VE DİĞER BELEDİYEDEN İSİMLER TUTUKLANDI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla başlayan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birçok bürokratın, ayrıca Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da tutuklanmalarıyla genişleyen operasyonlara bu sabah yenileri eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı çıkardığını duyurdu. Gözaltı kararı verilenler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de yer aldı. Aykut Erdoğdu hakkında da gözaltı kararı alındığı belirtildi.

İBB’YE YÖNELİK SORUŞTURMA GÖZALTILARI DA GETİRDİ

Konu hakkında savcılıktan yapılan açıklamada, İBB’ye yönelik soruşturma çerçevesinde eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın yanı sıra eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik’in de aralarında bulunduğu birçok kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Beşiktaş Belediyesi soruşturmasının genişletilmesiyle, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay ve diğer belediyelerin başkanları da dahil olmak üzere toplamda 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ayrıca, bir ihbar üzerine Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü hakkında da soruşturma başlatıldığı açıklandı.

BÜYÜKÇEKMECE’DE OPERASYON YAPILDI

Başsavcılık açıklamasına göre, çeşitli iddialar üzerine Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı çıkarıldı.

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DÜZENLİYOR

Operasyon gelişmelerinin ardından CHP, İstanbul’da olağanüstü toplantı düzenleme kararı aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekilleri, PM ve YDK üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, il yöneticileri ile kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılımıyla bir toplantı yapılacağını duyurdu.