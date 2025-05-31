Yeni Operasyon: 5 CHP’li Gözaltında

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla başlayıp, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok bürokrat ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da tutuklanmalarını içeren operasyonlar bu sabah yeni gelişmelerle genişledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 ayrı soruşturma çerçevesinde 47 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararları verildiğini duyurdu.

GÖZALTILAR HIZLA ARTİYOR

Gözaltı kararları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yer alıyor. Ayrıca eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında da gözaltı kararı verildi. Savcılığın açıkladığı bilgilere göre, İBB’ye yönelik soruşturma içerisinde yer alan isimler arasında AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik de bulunuyor.

Beşiktaş Belediyesi ile ilgili soruşturma genişletilerek, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay’ın da aralarında bulunduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Ayrıca, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü hakkında gelen bir ihbar üzerine bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı ve dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı’nın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında soruşturma yürütülmekte.

BÜYÜKÇEKMECE’DE YENİ OPERASYON

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı’nın da içinde bulunduğu 5 kişi hakkında, bazı iddialar gerekçe gösterilerek arama, el koyma ve gözaltı kararı alındı.

CHP’DEN ACİL TOPLANTI KARARI

Operasyonun ardından CHP, İstanbul’da olağanüstü bir toplantı yapma kararı aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekilleri, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla bir araya geleceği duyuruldu.